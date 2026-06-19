Απεργία στον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού στις 24 Ιουνίου

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου ο κλάδος του επισιτισμού-τουρισμού, όπως έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Το τελευταίο διάστημα κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ πραγματοποιούν περιοδείες και συσκέψεις σε όλη την χώρα.

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