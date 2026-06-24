«Έπεσαν» Facebook και Instagram – Μεγάλα προβλήματα στη σύνδεση

Snapshot Το Facebook και το Instagram αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σύνδεσης από τα μεσάνυχτα.

Πολλοί χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα και δεν μπορούν να επανασυνδεθούν.

Η κατάσταση έχει καταγραφεί στο Down Detector για το Facebook και το Instagram.

Δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που προκάλεσε τα προβλήματα στις πλατφόρμες της Meta. Snapshot powered by AI

Προβλήματα σύνδεσης αντιμετωπίζουν από τα μεσάνυχτα αρκετοί χρήστες στο Facebook και στο Instagram καθώς αδυνατούν να συνδεθούν με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα αδυνατώντας σε πολλές περιπτώσεις να επανασυνδεθούν.

Δείτε την αναφορά των προβλημάτων στο Facebook μέσα από το Down Detector.

Δείτε την αναφορά των προβλημάτων στο Instagram μέσα από το Down Detector.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πώς «πυροδοτήθηκε» το νέο πρόβλημα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Meta.