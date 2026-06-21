Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

Ο Φοίβος Παπαδάκης προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη, έξι μήνες μετά τον θάνατό του.

Με αφορμή την Γιορτή του Πατέρα, ο δημοσιογράφος ανήρτησε σε Instagram Story μία τρυφερή throwback φωτογραφία με τον πατέρα του, Γιώργο Παπαδάκη να τον κρατά όταν εκείνος ήταν μωρό.

Ο Φοίβος Παπαδάκης συνόδευσε την φωτογραφία με ένα συγκινητικό μήνυμα γράφοντας: «Χρόνια πολλά μπαμπάκα μου...Θα είσαι για πάντα δίπλα μου...»

Ο αείμνηστος δημοσιογράφος είχε αποκτήσει τρείς γιους από τους δύο γάμους του. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε τον Κωνσταντή, ενώ από τον δεύτερο γάμο του με την Τίνα Παπαδέλη απέκτησε τον Φοίβο, και τον Ιάσωνα.

Διαβάστε επίσης