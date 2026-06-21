Συγκινεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον πατέρα της: «Μας κράτησες όρθιους στις πιο δύσκολες στιγμές»

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα.

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα της από διάφορες στιγμές της ζωής τους, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα τρυφερό και ταυτόχρονα συγκινητικό κείμενο για τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό της ως «φύλακας άγγελος».

Ο πατέρας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Άντονι Γκίλφοϊλ έφυγε από την ζωή το 2008 έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα στον ουρανό, μπαμπά.

Σε ευχαριστώ για την αγάπη, τη δύναμη και την αφοσίωσή σου στην οικογένειά μας. Μετά τον θάνατο της μαμάς, μας κράτησες όρθιους στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής, με αξιοπρέπεια και θάρρος.

Θα κρατώ πάντα σαν θησαυρό τον χρόνο που περάσαμε μαζί στην Ιρλανδία και τις αναμνήσεις που δημιούργησες με τον Ronan.

Εσύ και η μαμά μάς λείπετε κάθε μέρα».

https://www.instagram.com/p/DZ2HGjukWnk/

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει δηλώσει ότι και οι δύο γονείς της έφυγαν από την ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για την όμορφη σχέση που είχε με τον πατέρα της και την αδυναμία που του είχε, αφού έχασε την μητέρα της σε μικρή ηλικία, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που της προσέφερε πολλή αγάπη και την στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής της.

Διαβάστε επίσης