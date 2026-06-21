Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR αποτελεί το κορυφαίο θέμα συζήτησης στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χώρο, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να αφιερώνουν εκτενή ρεπορτάζ στη μεγάλη επανένωση των δύο πλευρών μετά από 14 χρόνια.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε συνδέσει το όνομά του με τη χρυσή εποχή του Παναθηναϊκού κατά την πρώτη του θητεία από το 1999 έως το 2012, οδηγώντας τους «πράσινους» στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας τους.

Η συμφωνία δεν πέρασε απαρατήρητη από τα κορυφαία αθλητικά Μέσα της Ευρώπης, τα οποία φιλοξενούν ως πρώτο θέμα την επιστροφή του πολυνίκη προπονητή στην ομάδα με την οποία κατέκτησε πέντε τίτλους EuroLeague.

Ενδεικτικοί είναι οι τίτλοι που δημοσιεύτηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας:

Mozzart Sport: «Ο Γιαννακόπουλος το ανακοίνωσε, η ιστορία συνεχίζεται»

Sportal.rs: «Ο Βασιλιάς επέστρεψε»

Telesport.rs: «Η “βόμβα” είναι γεγονός. Ο Ομπράντοβιτς πίσω στον Παναθηναϊκό»

SportKlub: «Ο Ζοτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό του»

Nova.rs: «Η φωτογραφία του Γιαννακόπουλου που κάνει τον γύρο του κόσμου»

BasketNews: «Ο Ζέλικο είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού»

Sport5: «Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε τον Ομπράντοβιτς, ο Βασιλιάς επιστρέφει σπίτι του»

Ιδιαίτερη έκταση έδωσαν στην είδηση τα σερβικά Μέσα, με την Kurir να τοποθετεί την επιστροφή του «Ζοτς» στην κορυφή της επικαιρότητας. «Είναι οριστικό: ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε φωτογραφία μαζί με τον προπονητή και “έβαλε φωτιά” σε όλο τον πλανήτη. Τώρα είναι επίσημο: ο Ζοτς επέστρεψε στο μέρος της επιτυχίας του», ανέφερε χαρακτηριστικά το σερβικό δημοσίευμα.

Την ίδια ώρα, οι πρώτες αντιδράσεις στα social media δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αντέδρασε με like στην είδηση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον Ομπράντοβιτς. Ανάμεσα σε όσους έδειξαν θετική αντίδραση στην είδηση ήταν και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος επίσης έκανε like στη δημοσίευση που αφορούσε την επιστροφή του Σέρβου προπονητή στο «τριφύλλι».