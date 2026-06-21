Γαστούνη: «Φοβήθηκα και έφυγα» λέει η ασυνείδητη οδηγός που φέρεται να πάτησε το σκυλί

Snapshot Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη γυναίκα οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη στις 18 Ιουνίου.

Η γυναίκα κλήθηκε σε εξέταση από την αστυνομία και έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως εκ προθέσεως θανάτωση ζώου.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βιντεοληπτικό υλικό θεωρείται κρίσιμο στοιχείο στη δικογραφία.

Η θανάτωση ζώου διώκεται ως κακούργημα με ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη και πρόστιμο 30.000 έως 50.000 ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021.

Το αδέσποτο ζούσε στη γειτονιά πάνω από δύο δεκαετίες και φροντιζόταν από τους κατοίκους, προκαλώντας έντονη θλίψη και οργή στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Οργή, θλίψη και πολλά ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί το περιστατικό στη Γαστούνη, όπου μία 60χρονη ασυνείδητη οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητο και σκότωσε ένα σκυλί και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Τα στοιχεία της γυναίκας οδηγού ταυτοποιήθηκαν και όπως προέκυψε πρόκειται για μια 60χρονη με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας. Η γυναίκα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Τι είπε στους αστυνομικούς η 60χρονη

Όπως αναφέρει το patrisnews.gr, η 60χρονη γυναίκα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε προκειμένου να μην το πατήσει. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, περίμενε για λίγο, πιστεύοντας ότι το ζώο έφυγε από τον δρόμο και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά. Η 60χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε πως πάτησε το άτυχο ζώο, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο.

«Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη φράση, εφόσον επιβεβαιωθεί, δημιουργεί μεγαλύτερο βάρος γύρω από την υπόθεση καθώς το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη στιγμή του τραυματισμού ή της θανάτωσης του ζώου, αλλά και στην απόφαση της οδηγού να εγκαταλείψει το σημείο.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.

Το περιστατικό έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων, με πολίτες και φιλόζωους να ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε το ζώο, αλλά και να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, ενώ αναμένονται οι επόμενες κινήσεις στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Τι κατέγραψε η κάμερα

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Στο βίντεο φαίνεται όχημα να πλησιάζει στο σημείο όπου βρισκόταν ο ηλικιωμένος αδέσποτος σκύλος, να μειώνει ταχύτητα και να σταματά μπροστά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο κινείται ξανά και περνά πάνω από το ζώο, το οποίο τραυματίζεται θανάσιμα.

Προσοχή: Πολύ σκληρό βίντεο

Αναμένεται να της αποδοθεί κατηγορία

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, οι αρχές προσανατολίζονται στην απόδοση κατηγορίας για εκ προθέσεως θανάτωση ζώου, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νόμου 4830/2021, η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα και επισύρει ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα συγκινημένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς το ηλικιωμένο αδέσποτο ζούσε στη συγκεκριμένη γειτονιά της Γαστούνης για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Όπως αναφέρουν, το ζώο φροντιζόταν καθημερινά από τους κατοίκους και είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που έχει εντείνει τη θλίψη και την οργή που προκάλεσε το περιστατικό.

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