Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της

Το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησε στην ταυτοποίηση της 60χρονης οδηγού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη γυναίκα οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη στις 18 Ιουνίου.
  • Η γυναίκα κλήθηκε σε εξέταση από την αστυνομία και έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως εκ προθέσεως θανάτωση ζώου.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βιντεοληπτικό υλικό θεωρείται κρίσιμο στοιχείο στη δικογραφία.
  • Η θανάτωση ζώου διώκεται ως κακούργημα με ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη και πρόστιμο 30.000 έως 50.000 ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021.
  • Το αδέσποτο ζούσε στη γειτονιά πάνω από δύο δεκαετίες και φροντιζόταν από τους κατοίκους, προκαλώντας έντονη θλίψη και οργή στην τοπική κοινωνία.
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Στην ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος που καταγράφεται σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews.com, πρόκειται για 60χρονη γυναίκα από τη Γαστούνη, η οποία αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Τι κατέγραψε η κάμερα

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Στο βίντεο φαίνεται όχημα να πλησιάζει στο σημείο όπου βρισκόταν ο ηλικιωμένος αδέσποτος σκύλος, να μειώνει ταχύτητα και να σταματά μπροστά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο κινείται ξανά και περνά πάνω από το ζώο, το οποίο τραυματίζεται θανάσιμα.

Προσοχή: Πολύ σκληρό βίντεο

Η ταυτοποίηση και η εξέταση της 60χρονης

Σύμφωνα με το ilialive.gr η γυναίκα κλήθηκε να καταθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, όπου εξετάζεται ως ύποπτη για την υπόθεση θανάτωσης του αδέσποτου σκύλου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, ενώ κατά την εξέτασή της φέρεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα, στοιχεία που αξιολογούνται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται καρέ-καρέ ο θανάσιμος τραυματισμός του ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου σε περιοχή της Γαστούνης.

Βίντεο και μαρτυρίες στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες εξετάζονται και φέρεται να ενισχύουν την έρευνα γύρω από την υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών του περιστατικού.

Αναμένεται να της αποδοθεί κατηγορία

Η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη και η 60χρονη αναμένεται το προσεχές διάστημα να κληθεί σε απολογία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, οι αρχές προσανατολίζονται στην απόδοση κατηγορίας για εκ προθέσεως θανάτωση ζώου, με το βιντεοληπτικό υλικό να θεωρείται καθοριστικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νόμου 4830/2021, η θανάτωση ζώου συνιστά κακούργημα και επισύρει ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα συγκινημένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς το ηλικιωμένο αδέσποτο ζούσε στη συγκεκριμένη γειτονιά της Γαστούνης για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Όπως αναφέρουν, το ζώο φροντιζόταν καθημερινά από τους κατοίκους και είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που έχει εντείνει τη θλίψη και την οργή που προκάλεσε το περιστατικό.

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