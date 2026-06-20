Κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός πατάει επίτηδες σκύλο με το αυτοκίνητό του - Σκληρό βίντεο

Οι εικόνες προκαλούν σοκ

Δημήτρης Δρίζος

Κτηνωδία στη Γαστούνη: Οδηγός πατάει επίτηδες σκύλο με το αυτοκίνητό του - Σκληρό βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Ένα βίντεο ασφαλείας καταγράφει οδηγό να πατάει επίτηδες με το αυτοκίνητό του έναν ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη στις 18 Ιουνίου.
  • Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού και οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Ο αδέσποτος σκύλος ζούσε στην περιοχή πάνω από 20 χρόνια και ήταν αγαπητός στους κατοίκους, που εκφράζουν έντονη θλίψη και αγανάκτηση.
  • Η θανάτωση ζώου συντροφιάς αποτελεί κακούργημα σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, με ποινές έως 10 χρόνια κάθειρξης και πρόστιμα 30.000
  • 50.000 ευρώ.
  • Το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ ζητούνται πληροφορίες από το κοινό.
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Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που καταγράφει τη βάναυση θανάτωση ενός μικρόσωμου αδέσποτου σκύλου στην περιοχή της Γαστούνης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, στην περιοχή Σταθμός, και έχει ήδη καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του οχήματος να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένα γκρι όχημα να πλησιάζει το σημείο όπου βρισκόταν ο ηλικιωμένος αδέσποτος σκύλος, να επιβραδύνει και να σταματά δίπλα του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα κινείται ξανά και περνάει πάνω από το ζώο, το οποίο στη συνέχεια πεθαίνει.

Ο οδηγός απομακρύνεται από το σημείο, ενώ η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι ευδιάκριτη, δυσκολεύοντας την ταυτοποίησή του.

Το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ενημερωθεί και έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, εντείνοντας τις προσπάθειες για την ανεύρεση του υπευθύνου. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής καλούν μέσω κοινωνικών δικτύων όποιον διαθέτει πληροφορίες ή αναγνωρίζει το όχημα να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Ο αδέσποτος σκύλος ζούσε για πάνω από 20 χρόνια στην περιοχή και είχε γίνει αγαπητό πρόσωπο για τους κατοίκους, οι οποίοι τον φρόντιζαν καθημερινά. Η απώλειά του έχει προκαλέσει έντονη θλίψη και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, που τον θεωρούσε σημείο αναφοράς.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των ζώων. Σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021, η θανάτωση ζώου συντροφιάς αποτελεί κακούργημα και επισύρει αυστηρές ποινές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν έως και τα δέκα χρόνια κάθειρξης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.

Προσοχή: Πολύ σκληρό βίντεο

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