Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones

Από αριστερά προς δεξιά: Οι Ronnie Wood, Mick Jagger, Steve Jordan και Keith Richards των Rolling Stones / Πηγή: AP

Μπορεί να είναι δύσκολο για έναν θαυμαστή των Rolling Stones να κατονομάσει το αγαπημένο του τραγούδι, όμως είναι ακόμη πιο δύσκολο για τον frontman του συγκροτήματος, Μικ Τζάγκερ, να επιλέξει το δικό του αγαπημένο κομμάτι.

Ο 82χρονος βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στον Willie Geist του NBC, στην εκπομπή TODAY, όπου αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία των Stones.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποιο αγαπημένο άλμπουμ των Rolling Stones, ο Τζάγκερ απάντησε ότι «νομίζει πως το Sticky Fingers είναι πραγματικά πολύ καλό».

«Νομίζω ότι το Beggars Banquet είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι και το Hackney Diamonds είναι αρκετά καλό», είπε.

https://www.instagram.com/reel/DZh8ONuiaYF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Υπάρχουν κάποια άλμπουμ των Rolling Stones που έχουν οκτώ κομμάτια. Θέλω να πω, έχεις μόνο οκτώ κομμάτια και ήσουν περίπου 30 χρονών; Έλα τώρα, τι έκανες;», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στο στούντιο άλμπουμ τους Some Girls του 1978.

Όταν ο Γκάιστ τον ρώτησε αν υπάρχει ένα τραγούδι που ξεχωρίζει ως αγαπημένο του, ο Τζάγκερ σημείωσε ότι αυτό είναι δύσκολο, καθώς «υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια».

«Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά στιλ. Καλύπτουμε όλο το φάσμα, από το “Sympathy for the Devil” μέχρι το “Start Me Up”, το “Angie”, το “Honky Tonk Women”», είπε.

Παρότι το βρετανικό ροκ συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 30 άλμπουμ, δεν έχει σταματήσει να δημιουργεί μουσική. Οι Rolling Stones αναμένεται να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ, Foreign Tongues, στις 10 Ιουλίου.

Από αριστερά προς δεξιά: Οι Ronnie Wood, Mick Jagger, Steve Jordan και Keith Richards των Rolling Stones / Πηγή: AP

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση του άλμπουμ τον Μάιο, ο Τζάγκερ μίλησε για το τι είναι αυτό που τον κρατά ενεργό.

«Είναι απλώς θέμα φυσικής κατάστασης», εξήγησε. «Πρέπει να δουλεύεις γι’ αυτό, όποια κι αν είναι η ηλικία σου. Και αν είσαι στην ηλικία μου, πρέπει πραγματικά να δουλεύεις πολύ. Δεν κινείσαι το ίδιο εύκολα. Πρέπει πραγματικά να προσπαθείς».

«Είναι απλώς θέμα πειθαρχίας και πολλής σκληρής δουλειάς — διαφορετικά δεν μπορείς να το κάνεις», συνέχισε ο Τζάγκερ. «Και φυσικά, δεν μπορώ να κάνω όσα έκανα όταν ήμουν 21 ετών, αλλά μπορώ να κάνω άλλα πράγματα».

Ο επί χρόνια συνοδοιπόρος του στο συγκρότημα, Κιθ Ρίτσαρντς, έδωσε μια πιο σύντομη απάντηση στην ίδια ερώτηση, λέγοντας στο μέσο: «Απλώς το κάνεις για όσο περισσότερο μπορείς».

Το νέο τους άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ των Beatles, τον Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure και τον Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chili Peppers.

Διαβάστε επίσης