Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 30 άλμπουμ και πάνω από 400 τραγούδια.

Ανθή Κουρεντζή

Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones
Από αριστερά προς δεξιά: Οι Ronnie Wood, Mick Jagger, Steve Jordan και Keith Richards των Rolling Stones / Πηγή: AP
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί να είναι δύσκολο για έναν θαυμαστή των Rolling Stones να κατονομάσει το αγαπημένο του τραγούδι, όμως είναι ακόμη πιο δύσκολο για τον frontman του συγκροτήματος, Μικ Τζάγκερ, να επιλέξει το δικό του αγαπημένο κομμάτι.

Ο 82χρονος βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στον Willie Geist του NBC, στην εκπομπή TODAY, όπου αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία των Stones.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποιο αγαπημένο άλμπουμ των Rolling Stones, ο Τζάγκερ απάντησε ότι «νομίζει πως το Sticky Fingers είναι πραγματικά πολύ καλό».

«Νομίζω ότι το Beggars Banquet είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι και το Hackney Diamonds είναι αρκετά καλό», είπε.

https://www.instagram.com/reel/DZh8ONuiaYF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Υπάρχουν κάποια άλμπουμ των Rolling Stones που έχουν οκτώ κομμάτια. Θέλω να πω, έχεις μόνο οκτώ κομμάτια και ήσουν περίπου 30 χρονών; Έλα τώρα, τι έκανες;», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφερόταν στο στούντιο άλμπουμ τους Some Girls του 1978.

Όταν ο Γκάιστ τον ρώτησε αν υπάρχει ένα τραγούδι που ξεχωρίζει ως αγαπημένο του, ο Τζάγκερ σημείωσε ότι αυτό είναι δύσκολο, καθώς «υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια».

«Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά στιλ. Καλύπτουμε όλο το φάσμα, από το “Sympathy for the Devil” μέχρι το “Start Me Up”, το “Angie”, το “Honky Tonk Women”», είπε.

Παρότι το βρετανικό ροκ συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 30 άλμπουμ, δεν έχει σταματήσει να δημιουργεί μουσική. Οι Rolling Stones αναμένεται να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ, Foreign Tongues, στις 10 Ιουλίου.

Ronnie Wood,Mick Jagger,Steve Jordan,Keith Richards

Από αριστερά προς δεξιά: Οι Ronnie Wood, Mick Jagger, Steve Jordan και Keith Richards των Rolling Stones / Πηγή: AP

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση του άλμπουμ τον Μάιο, ο Τζάγκερ μίλησε για το τι είναι αυτό που τον κρατά ενεργό.

«Είναι απλώς θέμα φυσικής κατάστασης», εξήγησε. «Πρέπει να δουλεύεις γι’ αυτό, όποια κι αν είναι η ηλικία σου. Και αν είσαι στην ηλικία μου, πρέπει πραγματικά να δουλεύεις πολύ. Δεν κινείσαι το ίδιο εύκολα. Πρέπει πραγματικά να προσπαθείς».

«Είναι απλώς θέμα πειθαρχίας και πολλής σκληρής δουλειάς — διαφορετικά δεν μπορείς να το κάνεις», συνέχισε ο Τζάγκερ. «Και φυσικά, δεν μπορώ να κάνω όσα έκανα όταν ήμουν 21 ετών, αλλά μπορώ να κάνω άλλα πράγματα».

Ο επί χρόνια συνοδοιπόρος του στο συγκρότημα, Κιθ Ρίτσαρντς, έδωσε μια πιο σύντομη απάντηση στην ίδια ερώτηση, λέγοντας στο μέσο: «Απλώς το κάνεις για όσο περισσότερο μπορείς».

Το νέο τους άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ των Beatles, τον Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure και τον Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chili Peppers.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει την ΑΕΚ» – Μήνυμα ενότητας από την Πάτρα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Έχουμε φτάσει»: Το μήνυμα που έλαβαν... χιλιάδες Βραζιλιάνοι

23:00LIFESTYLE

Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: Με ελικόπτερο στη Λογγά Μεσσηνίας – «Με την ΑΕΚ πρεσβεύουμε την προσφυγιά»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο – Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αντιμέτωπος με την «πολιτική πραγματικότητα» ο Κιρ Στάρμερ, αναμένεται η παραίτησή του

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Ανήλικοι λήστεψαν 40χρονο υπό την απειλή μαχαιριού- Άρπαξαν σακίδιο που περιείχε 1.000 ευρώ

21:22ΕΛΛΑΔΑ

"Καρφίτσα" δεν έπεφτε σήμερα στις παραλίες

21:13LIFESTYLE

Από τη Μύκονο στην Κεφαλονιά: Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει το tour στα ελληνικά νησιά - Βίντεο

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Σαουδική Αραβία 4-0: Με... σπασμένα φρένα η «φούρια ρόχα»

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Έξι συλλήψεις σε νυχτερινό κέντρο μετά από επιχείρηση της ΔΑΟΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

21:57ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ