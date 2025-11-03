Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στα Χανιά βρέθηκε πρόσφατα ο Μικ Τζάγκερ. Ο θρύλος της ροκ έμεινε τρεις μέρες στην πόλη και επισκέφτηκε, μεταξύ άλλων, την Αρχαία Ελεύθερνα, ενώ βρέθηκε και στην ανασκαφή στον λόφο Καστέλι.

To zarpanews.gr συνάντησε τον frontman των Rolling Stones στο Ενετικό Λιμάνι, στην οδό Θεοτοκοπούλου, κατά την αναχώρησή του από τα Χανιά, με τον 82χρονο σταρ της μουσικής να δηλώνει ότι τα βρήκε όλα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ερωτώμενος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο Ροζ Δείπνο που έγινε στο Βρετανικό Μουσείο προκαλώντας αντιδράσεις, ο Μικ Τζάγκερ απάντησε με το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ, «Είναι ακόμα εκεί». Όταν του ζητήθηκε να εκφράσει την γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, ο ίδιος απάντησε «δεν έχω γνώμη».

Ο Μικ Τζάγκερ

