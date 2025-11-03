Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Τι δήλωσε ο ροκ σταρ για την επίσκεψή του στην Κρήτη

Newsbomb

Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Στα Χανιά βρέθηκε πρόσφατα ο Μικ Τζάγκερ. Ο θρύλος της ροκ έμεινε τρεις μέρες στην πόλη και επισκέφτηκε, μεταξύ άλλων, την Αρχαία Ελεύθερνα, ενώ βρέθηκε και στην ανασκαφή στον λόφο Καστέλι.

To zarpanews.gr συνάντησε τον frontman των Rolling Stones στο Ενετικό Λιμάνι, στην οδό Θεοτοκοπούλου, κατά την αναχώρησή του από τα Χανιά, με τον 82χρονο σταρ της μουσικής να δηλώνει ότι τα βρήκε όλα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ερωτώμενος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο Ροζ Δείπνο που έγινε στο Βρετανικό Μουσείο προκαλώντας αντιδράσεις, ο Μικ Τζάγκερ απάντησε με το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ, «Είναι ακόμα εκεί». Όταν του ζητήθηκε να εκφράσει την γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, ο ίδιος απάντησε «δεν έχω γνώμη».

mik-tzager-1.jpg

Ο Μικ Τζάγκερ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι - Ο οδηγός μιλούσε στο τηλέφωνο

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 Νεοϋρκέζοι θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Στο στόχαστρο δίωξης ο πάστορας Γκάμπορ Ιβάνι - Από τους σφοδρότερους επικριτές του Όρμπαν

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Σεξουαλικός εγκληματίας «σκηνοθέτησε» τον θάνατό του για να αποφύγει τη φυλακή - Ζούσε ελεύθερος 13 χρόνια

20:59ΕΘΝΙΚΑ

Νέο παραλήρημα Ερντογάν για Κύπρο: «Κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το περιβάλλον στο επίκεντρο της επίσκεψης

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης η αντιπολίτευση - «Αντιμέτωποι με διεθνή δίκτυα που έχουν συμφέρον να διατηρήσουν τον Όρμπαν»

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Σκύλος κατασπάραξε μωρό εννέα μηνών

20:35WHAT THE FACT

Τεράστιος καρχαρίας ξεβράστηκε στις ακτές της Σκωτίας - Ο τρίτος μέσα σε λίγες εβδομάδες.

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Το φθινόπωρο στα καλύτερά του: 3+1 παγκόσμιοι προορισμοί για να απολαύσετε την πιο ρομαντική εποχή του χρόνου

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Χακάν Φιντάν: Στρατιωτική συμμετοχή της Τουρκίας στη Γάζα «αν συμφωνούμε με το πλαίσιο»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

20:16ΥΓΕΙΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αυτός είναι ο στόχος μας»

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ μετά το μακελειό - Οι καταζητούμενοι και ο σασμός που προκάλεσε το μακελειό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατριχίλα από το μοιρολόι της χήρας του 39χρονου - Ρίχνει κατάρες και βγάζει κραυγές

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο επειδή τον ενοχλούσε η παρέα του

20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι αναπτύσσουν «τανκ-σκαντζόχοιρους» για άμυνα απέναντι στα ουκρανικά drones

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγάλη φυγή από τη Νέα Υόρκη: Σχεδόν 1.000.000 Νεοϋρκέζοι θα την εγκαταλείψουν αν ο Μαμντάνι εκλεγεί δήμαρχος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ