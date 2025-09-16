Βρετανοί καλλιτέχνες καλούν τον Στάρμερ να προστατεύσει το έργο τους από την τεχνητή νοημοσύνη

Τι αναφέρουν στην επιστολή τους ενόψει της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Newsbomb

texniti-noimosyni-musiki

Ο Μικ Τζάγκερ (αριστερά) υπογράφει την επιστολή για την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Freepik
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μερικοί από τους κορυφαίους Βρετανούς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι Μικ Τζάγκερ, Έλτον Τζον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ, κάλεσαν τον Κιρ Στάρμερ να υπερασπιστεί τα δικαιώματα τους και να διασφαλίσει την προστασία του έργου τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενόψει της συμφωνίας για τεχνολογική συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ, που αναμένεται να ανακοινωθεί κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο.

Σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, οι υπογράφοντες κατηγόρησαν το Εργατικό Κόμμα ότι απέτυχε να προστατεύσει τα βασικά δικαιώματα των δημιουργών, μπλοκάροντας τροπολογία που θα υποχρέωνε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αποκαλύψουν ποια έργα με πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των συστημάτων τους.

Καθώς κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογίας συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην του επίσκεψη, η αναμενόμενη συμφωνία προβλέπεται να καλύπτει και τον τομέα της Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Έλτον Τζον, ένας από τους υπογράφοντες, προειδοποίησε ότι οι κυβερνητικές προτάσεις να επιτραπεί στην ΤΝ να εκπαιδεύεται σε έργα με πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια «αφήνουν ορθάνοιχτη την πόρτα για να κλαπεί το έργο μιας ολόκληρης ζωής». «Δεν θα το δεχτούμε», πρόσθεσε. «Και δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να ξεχάσει τις προεκλογικές υποσχέσεις της να στηρίξει τη δημιουργική βιομηχανία».

Μεταξύ των καλλιτεχνών συγκαταλέγονται ακόμη η Άνι Λένοξ, η συγγραφέας Αντωνία Φρέιζερ και ο ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Κουάμε Κουέι Αρμά. Την επιστολή στηρίζουν επίσης οργανώσεις όπως η News Media Association, που εκπροσωπεί εκδότες Τύπου, η Society of London Theatre & UK Theatre, καθώς και η πλατφόρμα Mumsnet. Συνολικά, περισσότερες από 70 προσωπικότητες και οργανισμοί έχουν υπογράψει.

Τι αναφέρουν στην επιστολή τους προς τον Στάρμερ

Η επιστολή καταγγέλλει ότι «κατά συρροή» παραβιάζεται η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων από τις τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να χτίσουν μοντέλα ΤΝ, ενώ στηλιτεύει την κυβερνητική απόφαση να απορρίψει τις τροπολογίες στον πρόσφατο νόμο για τα δεδομένα, που θα υποχρέωναν τις εταιρείες να αποκαλύπτουν ποιο υλικό έχουν χρησιμοποιήσει.

Σύμφωνα με τους υπογράφοντες, αυτή η στάση «παρεμπόδισε ενεργά» την άσκηση των δικαιωμάτων των δημιουργών, επικαλούμενη διεθνείς συνθήκες όπως το Διεθνές Σύμφωνο ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση της Βέρνης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Νόμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η επιστολή παραθέτει μάλιστα σχετική πρόβλεψη της ΕΣΔΑ που αναφέρει ότι «κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την περιουσία του παρά μόνο για λόγους δημόσιου συμφέροντος», ενώ υπενθυμίζει ότι το ICESCR κατοχυρώνει το δικαίωμα των δημιουργών «στην προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων που απορρέουν από κάθε επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή».

«Η κυβέρνηση επέδειξε σοκαριστική αδιαφορία απέναντι στη μαζική κλοπή έργων και πλήρη απροθυμία να εφαρμόσει τη νομοθεσία που υπαγορεύουν το ICESCR, η Σύμβαση της Βέρνης και η ΕΣΔΑ», αναφέρεται στην επιστολή.

Η σύγκρουση με τους δημιουργούς

Οι Εργατικοί βρίσκονται σε σύγκρουση με τη κοινότητα των δημιουργών από τότε που ξεκίνησαν διαβούλευση για την αναθεώρηση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, προτείνοντας αρχικά να επιτρέπεται η χρήση έργων από εταιρείες ΤΝ χωρίς την άδεια του δημιουργού, εκτός αν αυτός δηλώσει ρητά αντίρρηση. Παρότι η κυβέρνηση έχει από τότε αποστασιοποιηθεί από την πρόταση, συγκρότησε ομάδες εργασίας μεταξύ του πολιτιστικού και τεχνολογικού τομέα για την εξεύρεση λύσεων.

Η βουλευτής Μπίμπαν Κίντρον, που είχε καταθέσει τις επίμαχες τροπολογίες, σημείωσε ότι οι ομάδες αυτές είναι «γεμάτες» από αμερικανικά συμφέροντα – μεταξύ τους οι OpenAI (δημιουργός του ChatGPT) και η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ – και επικαλέστηκε πρόσφατες συμφωνίες της κυβέρνησης με Google και OpenAI ως απόδειξη μιας «στενής σχέσης» με τις ΗΠΑ. «Με την εμμονή στα βραχυπρόθεσμα οφέλη από data centers και εμπορικές συμφωνίες, υπονομεύουν εν γνώσει τους τα θεμέλια της δημιουργικής βιομηχανίας της Βρετανίας», τόνισε.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ανησυχίες του κλάδου λαμβάνονται «σοβαρά υπόψη» και πως θα δημοσιευθεί σχετική μελέτη για τις επιπτώσεις των αλλαγών ως το τέλος του Μαρτίου του επόμενου έτους. «Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις», σημείωσε, «αλλά στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους κατόχους δικαιωμάτων και τους δημιουργούς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα εκπαιδεύονται με υλικό υψηλής ποιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Δύο μητέρες παρέδωσαν στην αστυνομία τους έφηβους γιους τους για βανδαλισμό - Προκάλεσαν φθορές ύψους 50.000 δολαρίων - Βίντεο

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ, Μάρκο Πετσάρσκι: Τα μαθήματα ελληνικών κι η… ώθηση που ψάχνει στη χώρα που πέτυχε ο πατέρας του

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Κουρούτα

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» - Tο φωτογραφικό άλμπουμ της φιλίας τους

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν προτρέπει την Τρίπολη σε διάλογο με τη Βεγγάζη, με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Luigi Mangione: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες τρομοκρατίας για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Χέλι: Δύο σκάφη συγκρούστηκαν στην είσοδο του λιμένα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλο το νερό στο Λιτόχωρο - Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Ζουν σε γη κλεμμένη από τους προγόνους τους, ισχυρίζονται

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάω στην Βρετανία για να δω τον Κάρολο» - Από το παλάτι και τους «βασιλικούς» κανονιοβολισμούς στους φόβους του Στάρμερ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στου Ρέντη- «Ακούγαμε εκρήξεις, υπήρχε καπνός», λέει κάτοικος στο Newsbomb

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» - Tο φωτογραφικό άλμπουμ της φιλίας τους

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 89 του - Ο βραβευμένος με Όσκαρ, ηθοποιός θρύλος, απεβίωσε στο σπίτι του στη Γιούτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ