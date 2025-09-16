Βρετανοί καλλιτέχνες καλούν τον Στάρμερ να προστατεύσει το έργο τους από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Μικ Τζάγκερ (αριστερά) υπογράφει την επιστολή για την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μερικοί από τους κορυφαίους Βρετανούς καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι Μικ Τζάγκερ, Έλτον Τζον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ, κάλεσαν τον Κιρ Στάρμερ να υπερασπιστεί τα δικαιώματα τους και να διασφαλίσει την προστασία του έργου τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενόψει της συμφωνίας για τεχνολογική συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ, που αναμένεται να ανακοινωθεί κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο.

Σε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, οι υπογράφοντες κατηγόρησαν το Εργατικό Κόμμα ότι απέτυχε να προστατεύσει τα βασικά δικαιώματα των δημιουργών, μπλοκάροντας τροπολογία που θα υποχρέωνε τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αποκαλύψουν ποια έργα με πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση των συστημάτων τους.

Καθώς κορυφαία στελέχη της αμερικανικής τεχνολογίας συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην του επίσκεψη, η αναμενόμενη συμφωνία προβλέπεται να καλύπτει και τον τομέα της Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Έλτον Τζον, ένας από τους υπογράφοντες, προειδοποίησε ότι οι κυβερνητικές προτάσεις να επιτραπεί στην ΤΝ να εκπαιδεύεται σε έργα με πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια «αφήνουν ορθάνοιχτη την πόρτα για να κλαπεί το έργο μιας ολόκληρης ζωής». «Δεν θα το δεχτούμε», πρόσθεσε. «Και δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να ξεχάσει τις προεκλογικές υποσχέσεις της να στηρίξει τη δημιουργική βιομηχανία».

Μεταξύ των καλλιτεχνών συγκαταλέγονται ακόμη η Άνι Λένοξ, η συγγραφέας Αντωνία Φρέιζερ και ο ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας Κουάμε Κουέι Αρμά. Την επιστολή στηρίζουν επίσης οργανώσεις όπως η News Media Association, που εκπροσωπεί εκδότες Τύπου, η Society of London Theatre & UK Theatre, καθώς και η πλατφόρμα Mumsnet. Συνολικά, περισσότερες από 70 προσωπικότητες και οργανισμοί έχουν υπογράψει.

Τι αναφέρουν στην επιστολή τους προς τον Στάρμερ

Η επιστολή καταγγέλλει ότι «κατά συρροή» παραβιάζεται η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων από τις τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να χτίσουν μοντέλα ΤΝ, ενώ στηλιτεύει την κυβερνητική απόφαση να απορρίψει τις τροπολογίες στον πρόσφατο νόμο για τα δεδομένα, που θα υποχρέωναν τις εταιρείες να αποκαλύπτουν ποιο υλικό έχουν χρησιμοποιήσει.

Σύμφωνα με τους υπογράφοντες, αυτή η στάση «παρεμπόδισε ενεργά» την άσκηση των δικαιωμάτων των δημιουργών, επικαλούμενη διεθνείς συνθήκες όπως το Διεθνές Σύμφωνο ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση της Βέρνης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Νόμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η επιστολή παραθέτει μάλιστα σχετική πρόβλεψη της ΕΣΔΑ που αναφέρει ότι «κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την περιουσία του παρά μόνο για λόγους δημόσιου συμφέροντος», ενώ υπενθυμίζει ότι το ICESCR κατοχυρώνει το δικαίωμα των δημιουργών «στην προστασία των ηθικών και υλικών συμφερόντων που απορρέουν από κάθε επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή».

«Η κυβέρνηση επέδειξε σοκαριστική αδιαφορία απέναντι στη μαζική κλοπή έργων και πλήρη απροθυμία να εφαρμόσει τη νομοθεσία που υπαγορεύουν το ICESCR, η Σύμβαση της Βέρνης και η ΕΣΔΑ», αναφέρεται στην επιστολή.

Η σύγκρουση με τους δημιουργούς

Οι Εργατικοί βρίσκονται σε σύγκρουση με τη κοινότητα των δημιουργών από τότε που ξεκίνησαν διαβούλευση για την αναθεώρηση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, προτείνοντας αρχικά να επιτρέπεται η χρήση έργων από εταιρείες ΤΝ χωρίς την άδεια του δημιουργού, εκτός αν αυτός δηλώσει ρητά αντίρρηση. Παρότι η κυβέρνηση έχει από τότε αποστασιοποιηθεί από την πρόταση, συγκρότησε ομάδες εργασίας μεταξύ του πολιτιστικού και τεχνολογικού τομέα για την εξεύρεση λύσεων.

Η βουλευτής Μπίμπαν Κίντρον, που είχε καταθέσει τις επίμαχες τροπολογίες, σημείωσε ότι οι ομάδες αυτές είναι «γεμάτες» από αμερικανικά συμφέροντα – μεταξύ τους οι OpenAI (δημιουργός του ChatGPT) και η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ – και επικαλέστηκε πρόσφατες συμφωνίες της κυβέρνησης με Google και OpenAI ως απόδειξη μιας «στενής σχέσης» με τις ΗΠΑ. «Με την εμμονή στα βραχυπρόθεσμα οφέλη από data centers και εμπορικές συμφωνίες, υπονομεύουν εν γνώσει τους τα θεμέλια της δημιουργικής βιομηχανίας της Βρετανίας», τόνισε.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι οι ανησυχίες του κλάδου λαμβάνονται «σοβαρά υπόψη» και πως θα δημοσιευθεί σχετική μελέτη για τις επιπτώσεις των αλλαγών ως το τέλος του Μαρτίου του επόμενου έτους. «Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις», σημείωσε, «αλλά στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους κατόχους δικαιωμάτων και τους δημιουργούς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα εκπαιδεύονται με υλικό υψηλής ποιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

