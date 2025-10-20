«Pink Ball» στο Βρετανικό Μουσείο: Ροζ χαλί, σαμπάνιες και χορός δίπλα στα Γλυπτά του Παρθενώνα

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Σαμπάνιες, χορός και εκλεκτά ινδικά εδέσματα σερβιρισμένα δίπλα στα Γλυπτά του Παρθενώναδεν είναι η πρώτη φορά που το Βρετανικό Μουσείο προκαλεί το κοινό αίσθημα με τον τρόπο που «αξιοποιεί» τα αριστουργήματα της αρχαιοελληνικής τέχνης.

Στη συγκεκριμένη συγκυρία, ωστόσο, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, όπως επισήμανε η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη: Βρίσκεται σε εξέλιξη «ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου».

Στην εκδήλωση Pink Ball, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, κυριαρχούμε παντού μια συγκεκριμένη, εμβληματική απόχρωση του ροζ. Επρόκειτο άλλωστε όχι απλώς για μια λαμπερή βραδιά αλλά -όπως δήλωσε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιαν- ένα «εμβληματικό εθνικό γεγονός», που φιλοδοξεί να γίνει εξίσου σημαντικό για τα οικονομικά του Μουσείου όσο και για το ημερολόγιο της κοινωνικής ελίτ του Λονδίνου, όπως σχολιάζει με ειρωνεία ο βρετανικός The Guardian.

parthenonas-glypta.jpg

Οκτακόσιοι προσκεκλημένοι, ο καθένας από τους οποίους κατέβαλε 2.000 λίρες για τη συμμετοχή στο event, διασκέδασαν ανάμεσα σε μερικά από τα εντυπωσιακότερα εκθέματα του κόσμου, πλάι σε γνωστά ονόματα από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού: Ναόμι Κάμπελ, Αλέξα Τσανγκ, Μιούτσια Πράντα, Μανόλο Μπλάνικ, σερ Στιβ ΜακΚουίν, σερ Γκρέισον Πέρι και ντέιμ Κρίστιν Σκοτ Τόμας.

https://www.instagram.com/p/DP_RS-qDO3q/

Οι «ισχυροί» της Ινδίας στο πλευρό του Μουσείου

Πίσω από τη λάμψη, ωστόσο, υπήρχε και το οικονομικό υπόβαθρο. Τη διοργάνωση συν-προήδρευσε η Ίσα Αμπάνι, Ινδή επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και υποστηρίκτρια των τεχνών - αλλά και κόρη του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, του Μουκές Αμπάνι. Ο επιχειρηματικός κολοσσός του, Reliance Industries, που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των πετροχημικών, είναι χορηγός της τρέχουσας, ροζ-θεματικής έκθεσης του Μουσείου για την Αρχαία Ινδία.

Η Αμπάνι και ο Κάλιαν, γνωστός για το εκτενές δίκτυό του στον χώρο της τέχνης, αξιοποίησαν τις διεθνείς γνωριμίες τους: ανάμεσα στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής συγκαταλέγονται ο Κουμάρ Μανγκάλαμ Μπέρλα, δισεκατομμυριούχος πρόεδρος του ομίλου Aditya Birla Group, ο Ρατζίμπ Σαμντάνι, βιομήχανος και συλλέκτης τέχνης από το Μπανγκλαντές, και η Άισα Μπάρτι Παρίσα, επιχειρηματίας και κόρη του Ινδού μεγιστάνα Σουνίλ Μπάρτι Μιτάλ.

Οι ίδιοι, μαζί με πλήθος επιχειρηματιών, ευεργετών και επενδυτών της τέχνης, αναμένεται να πλειοδοτήσουν σε φιλανθρωπικό πλειστηριασμό, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα πορτρέτο κατοικιδίου ζωγραφισμένο από την Τρέισι Έρμιν - μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου - και μια ιδιωτική ξενάγηση στο διαμέρισμα της Κοκό Σανέλ στην οδό Rue Cambon στο Παρίσι.

Περίπου το 70% των προσκεκλημένων δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με το Μουσείο, όπως παραδέχθηκε ο Κάλιαν — «κάτι που σίγουρα θα ήθελα να αλλάξει», πρόσθεσε με νόημα.

Από την τέχνη στη χρηματοδότηση: «Χρειαζόμαστε ευελιξία και επιχειρηματικό πνεύμα»

Ενώ οι προηγούμενοι διευθυντές προτιμούσαν να αποφεύγουν τις αναφορές στο οικονομικό κομμάτι, ο Κάλιαν ήταν ειλικρινής: «Οι οικονομικές ανάγκες του Μουσείου απαιτούν ευελιξία στη σκέψη και μια πιο επιχειρηματική προσέγγιση».

Η πρόκληση είναι γενικευμένη: μεταξύ 2010 και 2023, η βασική κρατική χρηματοδότηση των πολιτιστικών οργανισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 18%.

Η σύμβουλος φιλανθρωπίας Λέσλι Ράμος, που συνεργάζεται με πολιτιστικούς οργανισμούς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το κλίμα χρηματοδότησης είναι πραγματικά κακό. Δεν νομίζω πως ένα πάρτι ή μια σειρά από gala μπορεί να λύσει το πρόβλημα».

Παρά ταύτα, αναγνώρισε ότι ο Κάλιαν είναι «λαμπρός fundraiser» και ότι προγραμμάτισε έξυπνα τη βραδιά στο τέλος της Frieze Art Fair, όταν το Λονδίνο κατακλύζεται από συλλέκτες και επενδυτές τέχνης.

«Όταν σπουδάζεις ιστορία της τέχνης, δεν φαντάζεσαι ότι θα χρειαστεί να μάθεις και τεχνικές χρηματοδότησης για να διευθύνεις ένα μουσείο. Σήμερα όμως, αυτό το διπλό ταλέντο είναι απαραίτητο», πρόσθεσε.

