Μαρέβα Γκραμπόφσκι κατά Βρετανικού Μουσείου: Άστοχη η διοργάνωση δείπνου μπροστά στα Γλυπτά

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατακρίνει την επιλογή του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει εκδήλωση στην αίθουσα που εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Όπως αναφέρει η κ. Γκραμπόφσκι, «το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery, στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Η ίδια χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή «το λιγότερο άστοχη», καθώς όπως επισημαίνει, πραγματοποιήθηκε «την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου», αναφερόμενη στη διεξαγόμενη συζήτηση περί επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση μάλιστα συνοδεύεται από φωτογραφία, όπου φαίνεται ένα έτοιμο τραπέζι, στολισμένο με λουλούδια και στο φόντο, τα κλεμμένα γλυπτά.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι για το Βρετανικό Μουσείο

Στην ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αναφέρει:

