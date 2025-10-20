Μενδώνη κατά Βρετανικού Μουσείου: «Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά»

Την έντονη αντίδραση και την καταδίκη της ελληνικής κυβέρνησης εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για τις εικόνες ντροπής που είδαν το «φως» της δημοσιότητας και δείχνουν τη διοργάνωση δείπνου στο Βρετανικό Μουσείο, μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Συγκεκριμένα, καταλογίζει στη διοίκηση ότι «η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μία ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», σημειώνοντας πως «τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα».

«Κατ’ επανάληψη και διαχρονικά, το υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε», επεσήμανε ακόμη η κυρία Μενδώνη σε σημερινή (20/10) δήλωση, εκφράζοντας την απογοήτευση και την οργή της ελληνικής πλευράς.