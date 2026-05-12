Χανιά: Ανήλικοι διακινούσαν κάνναβη με ηλεκτρικά πατίνια– Συνελήφθησαν γονείς και ο προμηθευτής τους

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό πιθανών άλλων εμπλεκομένων.

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για δύο ανήλικους, δύο γονείς και έναν 20χρονος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, φέρονται -σύμφωνα με τις Αρχές- να κινούνταν σε διάφορα σημεία της πόλης με ηλεκτρικά πατίνια διακινώντας ποσότητες κάνναβης.

Κατά τον έλεγχο που έκαναν στους ανήλικους αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 50 γραμμάρια κάνναβης, κατανεμημένα σε συσκευασίες, καθώς και μια ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που ενισχύει τις ενδείξεις για οργανωμένη δραστηριότητα.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, ακολούθησε η σύλληψη ενός 20χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προμήθειας των ναρκωτικών ουσιών προς τους ανηλίκους.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες και σε δύο γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς τα παιδιά τους εμπλέκονται στην υπόθεση της διακίνησης.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για τυχόν άλλους εμπλεκομένους.

