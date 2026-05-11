Σαρωτικοί έλεγχοι της τροχαίας Αττικής για τα ηλεκτρικά πατίνια: 214 παραβάσεις

Με τα τροχαία ατυχήματα - ορισμένα εξ΄αυτών θανατηφόρα- με ηλεκτρονικά πατίνια το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και να πληθαίνουν, η τροχαία Αττικής προχώρησε σε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων, πραγματοποιώντας συνολικά 340 ελέγχους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, βεβαιώθηκαν 214 παραβάσεις, ενώ 8 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Από τις συνολικά 214 παραβάσεις η συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούσε τη μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαΐου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.

Η Τροχαία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά πατίνια.

