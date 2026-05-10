Ηλεκτρικά πατίνια: Ευκολία μετακίνησης ή παγίδα στους δρόμους;

Snapshot Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν αυξήσει τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με πολλούς ανήλικους να εμπλέκονται σε αυτά.

Νέο αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο σχεδιάζεται από το υπουργείο Μεταφορών, με μέτρα όπως απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση.

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. έδειξαν υψηλό ποσοστό παραβάσεων, όπως μη χρήση κράνους και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ από οδηγούς πατινιών.

Υπάρχει διχασμός στην κοινή γνώμη σχετικά με την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, με ανησυχίες για την ασφάλεια και επιθυμία για περιβαλλοντικά φιλικές μετακινήσεις.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προτείνει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και περιορισμό ταχύτητας μέσω «κόφτη».

Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν δυναμικά στην καθημερινότητα, προσφέροντας γρήγορες και οικονομικές μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο, πίσω από την ευκολία και τη δημοφιλία τους, κρύβεται μια ολοένα αυξανόμενη λίστα σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, πολλά από τα οποία αφορούν ανήλικους οδηγούς.

Το τελευταίο περιστατικό που συγκλόνισε τη χώρα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, όταν ένας 12χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα και στα κάτω άκρα.

Το σημείο όπου προσγειώθηκε ο 12χρονος

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ανήλικος φέρεται να παραβίασε STOP και φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο βαν. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 12χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

Ο δρόμος από τον οποίο ερχόταν το λευκό βαν με το οποίο συγκρούστηκε ο 12χρονος

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη χώρα. «Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο», «Κυπαρισσία: Χειρουργείο για 11χρονη μετά από ατύχημα με πατίνι» και δεκάδες ακόμη περιστατικά προκαλούν έντονο προβληματισμό για το κατά πόσο το ισχύον πλαίσιο είναι επαρκές.

Η κυβέρνηση φαίνεται πλέον αποφασισμένη να παρέμβει. Πηγές του υπουργείου Μεταφορών αναφέρουν ότι βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία νέο αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι η απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους, η υποχρεωτική ασφάλιση, αλλά και περιορισμοί στη στάθμευση και στον αριθμό των πατινιών που κυκλοφορούν σε κάθε δήμο.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από τους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 400 έλεγχοι σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με περισσότερες από 120 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και αρκετές περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση οδηγού πατινιού που εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 72 χιλιομέτρων την ώρα στη λεωφόρο Συγγρού.

Το Newsbomb πραγματοποίησε γκάλοπ ζητώντας τη γνώμη των πολιτών για το αν τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να απαγορευτούν ή όχι. Οι απόψεις εμφανίζονται διχασμένες, με αρκετούς να ζητούν αυστηρούς περιορισμούς και άλλους να υπερασπίζονται τη χρήση τους ως ένα σύγχρονο και οικολογικό μέσο μετακίνησης.

Πολίτες ανέφεραν χαρακτηριστικά πως «υπό συνθήκες μέσα στην πόλη μία χαρά είναι, αλλά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται», ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι «είναι επικίνδυνα όταν οδηγούνται χωρίς κράνος και χωρίς γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στάθηκαν στην ανάγκη θέσπισης ηλικιακού ορίου, λέγοντας πως «θα πρέπει να επιτρέπονται από τα 16 έτη και πάνω» και μόνο «με σωστές υποδομές και χαμηλές ταχύτητες».

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί πολίτες εξέφρασαν την άποψη ότι «δεν πρέπει να απαγορευτούν γιατί είναι οικολογικά, οικονομικά και βολικά για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η χρήση κράνους και η τήρηση των κανόνων πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά.

Απαγόρευση μέχρι 18 ετών και «κόφτες» στην ταχύτητα, προτείνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Εξέφρασα προσωπική μου άποψη, μιλώντας για γενική απαγόρευση, διευκρίνισε ο υπουργός, μία ημέρα αφότου ο δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας δήλωσε πως τα πατίνια «ήρθαν για να μείνουν». Ο χειρισμός της υπόθεσης είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είπε ο υπουργός, καθώς πρόκειται για ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος. Το πρώτο είναι απαγόρευση μέχρι 18 ετών, πλήρης απαγόρευση για τους ανήλικους.

Δεύτερο, είπε ο υπουργός, «αν ένα πατίνι σε χτυπήσει, ποιος θα σε αποζημιώσει; Άρα χρειάζεται ασφάληση παντού» και ως τρίτο βήμα στη διαδικασία τακτοποίησης της κατάστασης, είναι η αναρχία που επικρατεί στον χώρο και στη συνέχεια, ο περιορισμός της ταχύτητας. «Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 χλμ θέλει 15 μέτρα για να σταματήσει, σκεφτείτε λοιπόν πόσο θέλει ένα πατίνι για να σταματήσει: Άρα, κόφτες παντού».

