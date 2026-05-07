Δούκας: «Τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν στην Αθήνα αλλά σε συγκεκριμένους χώρους»

«Κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες με 6 χλμ/ώρα, όσο κι ένας πεζός, με μεγάλη προσοχή και φοράμε πάντα κράνος» είπε ο Χάρης Δούκας για τα ηλεκτρικά πατίνια

Μιχάλης Παπαδάκος

Δούκας: «Τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν στην Αθήνα αλλά σε συγκεκριμένους χώρους»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε το πλάνο της δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν», την ώρα που έχει ανοίξει η συζήτηση για το πώς θα περιοριστεί η χρήση τους, ιδίως από ανήλικους μετά τα διαδοχικά -σοβαρά- ατυχήματα.

«Η Αθήνα βάζει τάξη στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με κανόνες που προστατεύουν πρώτα τον πεζό, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τους ίδιους τους χρήστες. Για πρώτη φορά δημιουργούμε ένα οργανωμένο δίκτυο 1.574 θέσεων στάθμευσης σε 124 ζώνες σε όλη την Αθήνα, ώστε να σταματήσει η εικόνα εγκατάλειψης πατινιών πάνω σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ και πλατείες» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

1778152463649-579026915-capture.jpg

«Κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες με 6 χλμ/ώρα, όσο κι ένας πεζός, με μεγάλη προσοχή και φοράμε πάντα κράνος» πρόσθεσε ο Δήμαρχος και προειδοποίησε ότι όσοι δεν τηρούν τα μέτρα θα τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα. «Θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους».

Το βίντεο του Χάρη Δούκα για τα πατίνια στην Αθήνα

Σφοδρές αντιδράσεις, έρχεται ρύθμιση λέει ο Χρυσοχοΐδης

Την ίδια στιγμή πάντως, γιγαντώνονται οι αντιδράσεις για την εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ιδίως από ανήλικα παιδιά, τα οποία σχεδόν καθημερινά πέφτουν θύματα τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς έχουν χαθεί και ζωές.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι η πολιτεία σκοπεύει να βάλει ένα τέλος στην αλόγιστη χρήση τους, και θα απαγορεύσει να τα οδηγούν ανήλικοι.

«Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Η Τροχαία προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, όρια ταχύτητας κ.λπ. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει το θέμα των ανηλίκων» είπε μιλώντας στο Mega.

Όπως ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυκλοφορεί με πατίνι στον δρόμο. Είναι πολύ επικίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από την κίνηση σε μεγάλες λεωφόρους και χωρίς επαρκή προστασία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα με τίτλο: «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Προσωποποίηση τακτικισμού και τυχοδιωκτισμού η ομιλία Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερες αμερικανικές βάσεις απ’ όσες είχαν αποκαλυφθεί -Δορυφορικές εικόνες

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Έστησαν δίκτυο με QR codes και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση, τα αιτήματα

14:17LIFESTYLE

Στην Αθήνα ο frontman των Metallica, James Hetfield, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν στην Αθήνα αλλά σε συγκεκριμένους χώρους»

14:11ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Τα προγράμματα πρόληψης δεν μπορούν να βασίζονται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Τι ισχύει - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

14:00ΥΓΕΙΑ

Τα παιδιά που ζουν κοντά σε βενζινάδικο έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας - Έρευνα

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η επίθεση σε βάρος 28χρονου Τούρκου– Κατηγορούνται 3 συμπατριώτες του

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Αριζόνα: 40χρονη δρομέας πέθανε αφού κατέρρευσε κατά την διάρκεια υπερμαραθωνίου 402 χιλιομέτρων

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος για ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο: «Είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Κοβέσι είναι πολιτικός! Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές»: Τα παράπονα των βουλευτών της ΝΔ στον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»: Ξέσπασμα οργής κατά αστυνομικών από συγγενείς του Νικήτα

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

13:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λαμία: Βαριές καμπάνες σε χωρισμένους γονείς για κακοποίηση βρέφους – Καταπέλτης ο εισαγγελέας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη «χτυπήσει» - Δείτε βίντεο

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διασωληνώθηκε ο 12χρονος που είχε ατύχημα με πατίνι -Διακομίζεται στο Αγλαΐα Κυριακού

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ο 21χρονος έτρεξε και προσπάθησε να κλωτσήσει τον 54χρονο όταν είδε το πιστόλι - Βίντεο-ντοκουμέντο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Η στιγμή της διάσωσης της 15χρονης - Πώς βρέθηκε στη διώρυγα ερευνά η αστυνομία

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση Μοσχούρη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια»

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ