Δούκας: «Τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν στην Αθήνα αλλά σε συγκεκριμένους χώρους»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε το πλάνο της δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν», την ώρα που έχει ανοίξει η συζήτηση για το πώς θα περιοριστεί η χρήση τους, ιδίως από ανήλικους μετά τα διαδοχικά -σοβαρά- ατυχήματα.

«Η Αθήνα βάζει τάξη στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με κανόνες που προστατεύουν πρώτα τον πεζό, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τους ίδιους τους χρήστες. Για πρώτη φορά δημιουργούμε ένα οργανωμένο δίκτυο 1.574 θέσεων στάθμευσης σε 124 ζώνες σε όλη την Αθήνα, ώστε να σταματήσει η εικόνα εγκατάλειψης πατινιών πάνω σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ και πλατείες» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Κινούμαστε σε πεζοδρόμους και πλατείες με 6 χλμ/ώρα, όσο κι ένας πεζός, με μεγάλη προσοχή και φοράμε πάντα κράνος» πρόσθεσε ο Δήμαρχος και προειδοποίησε ότι όσοι δεν τηρούν τα μέτρα θα τιμωρούνται με αυστηρά πρόστιμα. «Θέλουμε μια πόλη ασφαλή και λειτουργική για όλους».

Σφοδρές αντιδράσεις, έρχεται ρύθμιση λέει ο Χρυσοχοΐδης

Την ίδια στιγμή πάντως, γιγαντώνονται οι αντιδράσεις για την εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ιδίως από ανήλικα παιδιά, τα οποία σχεδόν καθημερινά πέφτουν θύματα τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς έχουν χαθεί και ζωές.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι η πολιτεία σκοπεύει να βάλει ένα τέλος στην αλόγιστη χρήση τους, και θα απαγορεύσει να τα οδηγούν ανήλικοι.

«Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Η Τροχαία προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, όρια ταχύτητας κ.λπ. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει το θέμα των ανηλίκων» είπε μιλώντας στο Mega.

Όπως ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυκλοφορεί με πατίνι στον δρόμο. Είναι πολύ επικίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από την κίνηση σε μεγάλες λεωφόρους και χωρίς επαρκή προστασία.