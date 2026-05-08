Ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών και «κόφτες», προτείνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Απαγόρευση μέχρι 18 ετών και «κόφτες» στην ταχύτητα, προτείνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Εξέφρασα προσωπική μου άποψη, μιλώντας για γενική απαγόρευση, διευκρίνισε ο υπουργός, μία ημέρα αφότου ο δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας δήλωσε πως τα πατίνια «ήρθαν για να μείνουν». Ο χειρισμός της υπόθεσης είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είπε ο υπουργός, καθώς πρόκειται για ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος. Το πρώτο είναι απαγόρευση μέχρι 18 ετών, πλήρης απαγόρευση για τους ανήλικους.

Δεύτερο, είπε ο υπουργός, «αν ένα πατίνι σε χτυπήσει, ποιος θα σε αποζημιώσει; Άρα χρειάζεται ασφάληση παντού» και ως τρίτο βήμα στη διαδικασία τακτοποίησης της κατάστασης, είναι η αναρχία που επικρατεί στον χώρο και στη συνέχεια, ο περιορισμός της ταχύτητας. «Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 χλμ θέλει 15 μέτρα για να σταματήσει, σκεφτείτε λοιπόν πόσο θέλει ένα πατίνι για να σταματήσει: Άρα, κόφτες παντού».

