Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Snapshot Δύο ανήλικοι, 13 και 16 ετών, νοσηλεύονται στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ μετά από σοβαρά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Ο πρώτος τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου και ο δεύτερος στις 15 Ιουνίου.

Και οι δύο διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία τους στη ΜΕΘ.

Οι συνθήκες των ατυχημάτων δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί και βρίσκονται υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 13 και 16 ετών, νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) μετά από σοβαρά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, οι δύο νεαροί έχουν υποστεί σημαντικούς τραυματισμούς. Ο πρώτος από αυτούς τραυματίστηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, ενώ ο δεύτερος τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Και οι δύο διακομίστηκαν άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία τους στη ΜΕΘ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα δύο ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό και να εντοπιστούν πιθανοί παράγοντες που οδήγησαν στους τραυματισμούς.

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