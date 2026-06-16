Χάος σε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία όταν ηλικιωμένη με αμαξίδιο μπήκε στην δρόμο

Snapshot Κατά τη διάρκεια του διεθνούς ποδηλατικού αγώνα LVM Saarland Trofeo Juniors στη Γερμανία, μια ηλικιωμένη θεατής εισήλθε στον δρόμο με το ηλεκτρικό της αμαξίδιο προκαλώντας πτώση πολλών αθλητών.

Περισσότεροι από εκατό ποδηλάτες κάτω των δεκαεννέα ετών συμμετείχαν στον αγώνα όταν συνέβη το ατύχημα.

Ο Ολλανδός ποδηλάτης Πολ Βρίσμαν συγκρούστηκε με το πατίνι και έπεσε, προκαλώντας την πτώση τουλάχιστον τεσσάρων ακόμη συμμετεχόντων.

Παρά τις σοκαριστικές εικόνες, οι αθλητές δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς σύμφωνα με νεότερα ρεπορτάζ.

Η ηλικιωμένη θεατής φέρεται να μην είχε καλή οπτική επαφή και προσπάθησε να δει καλύτερα εισερχόμενη στον δρόμο την ώρα που περνούσαν οι ποδηλάτες με μεγάλη ταχύτητα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διεθνούς ποδηλατικού αγώνα στη Γερμανία, όταν μια ηλικιωμένη θεατής εισήλθε με το ηλεκτρικό της αμαξίδιο στον δρόμο την ώρα που περνούσαν οι αθλητές. Το απρόσμενο γεγονός είχε ως αποτέλεσμα την πτώση πολλών αναβατών στην άσφαλτο.

Την Κυριακή περισσότεροι από εκατό ποδηλάτες από όλη την Ευρώπη συμμετείχαν στο LVM Saarland Trofeo Juniors, μια σημαντική διοργάνωση για αθλητές κάτω των δεκαεννέα ετών. Η ομαλή εξέλιξη του αγώνα διακόπηκε απότομα από την ξαφνική είσοδο ενός οχήματος στον δρόμο. Η ηλικιωμένη φέρεται να μην είχε καλή οπτική επαφή με τη διαδρομή από το σημείο όπου βρισκόταν στο πεζοδρόμιο. Στην προσπάθειά της να αποκτήσει καλύτερη θέαση προς το σημείο διέλευσης, μετακίνησε το αμαξίδιό της προς τον δρόμο ακριβώς τη στιγμή που οι αγωνιζόμενοι ανέπτυσσαν μεγάλη ταχύτητα.

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Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης

Αν και ένας από τους προπορευόμενους ποδηλάτες πρόλαβε να κάνει εγκαίρως ελιγμό αποφυγής, οι αθλητές που ακολουθούσαν δεν είχαν τον απαιτούμενο χρόνο αντίδρασης. Ο Ολλανδός Πολ Βρίσμαν συγκρούστηκε με το πατίνι και εκσφενδονίστηκε στον αέρα προτού καταλήξει στο έδαφος, παρασύροντας στην πτώση τουλάχιστον τέσσερις ακόμη συμμετέχοντες.

Σχολιάζοντας το γεγονός, δημοσιογράφος που βρισκόταν στο σημείο έγραψε στο Instagram: «Αυτή η ηλικιωμένη προκάλεσε σήμερα ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ατύχημα στο Saarland Trofeo Juniors, προσπαθώντας να δει καλύτερα και μπαίνοντας στην πίστα με το πατίνι της, ενώ οι ποδηλάτες περνούσαν με πλήρη ταχύτητα». Ευτυχώς, παρά τις σοκαριστικές εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, νεότερα ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν ότι οι εμπλεκόμενοι αθλητές απέφυγαν τους σοβαρούς τραυματισμούς.

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