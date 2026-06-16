ΗΠΑ: Πώς συνετρίβη το βομβαρδιστικό B-52 - Η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία από το 1982

Snapshot Ένα βομβαρδιστικό B

52 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ μέλη πληρώματος.

Η συντριβή θεωρείται η πιο θανατηφόρα για B

52 από το 1982 και συνέβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης για εκσυγχρονισμό ραντάρ.

Το B

52 αποτελεί ένα παλαιό αλλά αξιόπιστο αεροσκάφος που παραμένει ενεργό από το 1955 και χρησιμοποιείται ακόμα σε σημαντικές στρατιωτικές αποστολές.

Η Πολεμική Αεροπορία θα διερευνήσει τα αίτια της συντριβής, ενώ οι ακριβείς λεπτομέρειες αναμένονται σε περίπου έξι μήνες.

Η βάση Έντουαρντς είναι γνωστή για τις δοκιμαστικές πτήσεις και διαθέτει ειδικές ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Οκτώ μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν σε συντριβή βομβαρδιστικού B-52 λίγο μετά την απογείωση από την αεροπορική βάση Έντουαρντς, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, το πρωί της Δευτέρας (15/6), ανέφερε η βάση. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα συντριβή βομβαρδιστικού B-52 από το 1982, όταν εννέα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής εκπαίδευσης στην αεροπορική βάση Mather κοντά στο Σακραμέντο.

Το B-52 Stratofortress που συνετρίβη τη Δευτέρα βρισκόταν σε δοκιμαστική αποστολή ρουτίνας που απογειώθηκε στις 11:20 π.μ (τοπική ώρα) στην απομακρυσμένη αεροπορική βάση, δήλωσαν αξιωματούχοι. Πλέον θεωρείται επιχείρηση ανάκτησης. «Ήταν τραγικό και δεν υπήρχαν πιθανότητες επιβίωσης», δήλωσε ο Συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ σε συνέντευξη Τύπου.

UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n — BNO News (@BNONews) June 15, 2026

Το Fox μετέδωσε εικόνες στις οποίες φαίνεται ότι το αεροσκάφος πήρε φωτιά και πιθανόν υπέστη ολική καταστροφή. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως στη συντριβή του βομβαρδιστικού, το οποίο άφησε πίσω του ένα ψηλό μαύρο σύννεφο, ανέφερε η βάση. Το πλήρωμα αποτελούνταν από στρατιωτικούς αξιωματούχους, κυβερνητικούς πολίτες και κυβερνητικούς εργολάβους, δήλωσε ο Σκάρλοκεν.

Η Boeing, η κατασκευάστρια εταιρεία του αεροπλάνου, δήλωσε ότι δύο από τους υπαλλήλους της επέβαιναν στην πτήση της Δευτέρας. «Είμαστε σε επαφή με τις οικογένειές τους και προσφέρουμε υποστήριξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο Υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας Τρόι Μέινκ και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ζωές που χάθηκαν. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του σε «ολόκληρη την κοινότητα της αεροπορικής βάσης Έντουαρντς» και ευχαρίστησε τα συνεργεία διάσωσης.

Το βομβαρδιστικό B-52 εκτελούσε δοκιμαστική πτήση που υποστήριζε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ραντάρ, δήλωσαν αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα αρχίσουν να διερευνούν τι συνέβη, αλλά οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό για περίπου έξι μήνες, δήλωσε ο Χέιζ.

Μια βάση γνωστή για δοκιμαστικές πτήσεις

Η αεροπορική βάση Έντουαρντς χρησιμοποιείται ιστορικά ως χώρος δοκιμών, όχι μόνο για αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και για άλλα αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones - ακόμη και διαστημικά λεωφορεία - λόγω των μεγάλων διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης.

«Αν πετάξει, θα δοκιμαστεί στην αεροπορική βάση Έντουαρντς», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Κόλκο, συνταξιούχος διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και πιλότος P-3. «Έχει μερικούς από τους καλύτερους πιλότους δοκιμών και τους καλύτερους μηχανικούς που υπάρχουν».

? BREAKING: 8 people KILLED after a U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base in California.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the crash site. pic.twitter.com/VAsVrGIiTQ — Megh Updates ?™ (@MeghUpdates) June 16, 2026

Οι δοκιμαστικές πτήσεις συνήθως πραγματοποιούνται από μερικούς από τους πιο έμπειρους πιλότους και πληρώματα που είναι διαθέσιμα και, ανάλογα με το τι δοκιμάζεται, με πολιτικούς μηχανικούς ή προσωπικό κατασκευής, είπε ο Κόλκο. Η βάση διαθέτει επίσης μια ισχυρή ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τυχόν ατυχήματα, πρόσθεσε. Τώρα, οι αξιωματούχοι θα έχουν την ευθύνη να ασφαλίσουν τον τόπο της συντριβής, να συγκεντρώσουν τυχόν υπολείμματα και αποδεικτικά στοιχεία, να αντλήσουν αρχεία συντήρησης και να εξετάσουν τα πάντα για να προσδιορίσουν τι μπορούν να κάνουν σχετικά με τη συντριβή

Το B-52, «ακρογωνιαίος λίθος» των στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Το B-52, το αεροπλάνο που συνετρίβη τη Δευτέρα, είναι ένα από τα παλαιότερα αλλά πλέον αξιόπιστα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς τέθηκε σε υπηρεσία για πρώτη φορά το 1955. Σχεδιάσθηκε πάνω σε μια χαρτοπετσέτα τρία χρόνια μετά το τέλος του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου και από τότε το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο του φόβου. Το βαρύ βομβαρδιστικό μεγάλης εμβέλειας, το οποίο συνήθως μεταφέρει πενταμελές πλήρωμα, μπορεί να μεταφέρει έως και 31.000 κιλά βομβών και άλλων πυρομαχικών.

Πενήντα έξι χρόνια από τότε που το τελευταίο B-52 βγήκε από την γραμμή παραγωγής της Boeing στην Wichita, το ακατάβλητο Stratofortress παραμένει το αδιαφιλονίκητο σύμβολο της αμερικανικής αεροπορικής ισχύος, καθώς παρά την ηλικία του, παραμένει στην πρώτη γραμμή. Στην εποχή των drones, των αεροσκαφών stealth και του κυβερνοπολέμου, το B-52 συνεχίζει να υπηρετεί και στον 21ο αιώνα, από το Βιετνάμ μέχρι πρόσφατα το Ιράν.

What is going on? Another F/A-18 just crashed in Washington state. ? pic.twitter.com/C2BVNOxKyy — USA NEWS ?? (@usanewshq) June 15, 2026

Η τρέχουσα έκδοση, το B-52H, εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο περιελάμβανε 76 αεροσκάφη πριν από τη συντριβή. Χρησιμοποιήθηκε σε αποστολές βομβαρδισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το B-52H μπορεί επίσης να μεταφέρει πυρηνικές βόμβες και πυραύλους κρουζ με πυρηνικό εξοπλισμό.

Πριν από τη συντριβή της Δευτέρας, το πιο πρόσφατο θανατηφόρο ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το αεροσκάφος ήταν το 2008, όταν έξι μέλη του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκαν μετά τη συντριβή του B-52 τους στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Γκουάμ, ενώ προετοιμαζόταν για μια πτήση παρέλασης.

8 crew members are believed to have died after the US Air Force B-52 bomber crashed at Edwards Air Force Base pic.twitter.com/dJWwooXdXb — Daily Loud (@DailyLoud) June 16, 2026

Το βομβαρδιστικό που κατασκευάζεται από την Boeing δεν έχει τεθεί σε παραγωγή από το 1962, αν και αρκετές πρωτοβουλίες παράτασης της διάρκειας ζωής του έχουν εκσυγχρονίσει το σκελετό του και το έχουν διατηρήσει σε λειτουργία. Η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε πρόσφατα μια άλλη πρωτοβουλία αναβάθμισης του B-52 με επίκεντρο το σχεδιασμό νέων κινητήρων με συνολική αναμενόμενη τιμή 48,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Defense News.Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να χρησιμοποιεί τα B-52 ως τα μέσα του αιώνα.

Επειδή το αεροσκάφος δεν βρίσκεται πλέον σε παραγωγή, τυχόν αντικαταστάσεις πρέπει να προέρχονται από αποσυναρμολογημένους σκελετούς αεροσκαφών που φυλάσσονται στο λεγόμενο «Boneyard» στην αεροπορική βάση Davis-Monthan της Αριζόνα, όπως έγινε μετά από μια μη θανατηφόρα συντριβή του 2016 που κατέστρεψε ένα B-52H στο Γκουάμ.

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