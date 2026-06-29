Τέλος τα πατίνια για κάτω των 17: Νέα μέτρα με υποχρεωτική ασφάλιση και πρόστιμα – «φωτιά»

Snapshot Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Αυξάνεται το πρόστιμο σε 350 ευρώ για οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα.

Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών πρέπει να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης.

Υποχρεώνεται η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης για τους κατόχους ηλεκτρικών πατινιών.

Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, με πρόστιμο 1.000 ευρώ για τις εταιρείες που παραβαίνουν. Snapshot powered by AI

Δεν είναι πλέον μεμονωμένα περιστατικά. Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται, με ανήλικους να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο, οδηγώντας την κυβέρνηση σε αυστηροποίηση του πλαισίου χρήσης τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι κατατίθεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια, που προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.

Με αυτήν την πρωτοβουλία:

– Απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία.

– Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων / ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30€ στα 350€.

– Οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

– Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

– Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

– Τέλος, εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

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