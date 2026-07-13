Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι
Ο 13χρονος αρχικά διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα
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Ακόμα ένα ατύχημα που προκλήθηκε από την αλόγιστη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς ένας 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και έπαθε εγκαύματα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ο 13χρονος αρχικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.
Το παιδί όπως είπε έπεσε μόνο του από το πατίνι με αποτέλεσμα, ενώ οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.
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