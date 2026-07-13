Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι

Ακόμα ένα ατύχημα που προκλήθηκε από την αλόγιστη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς ένας 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και έπαθε εγκαύματα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ο 13χρονος αρχικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.

Το παιδί όπως είπε έπεσε μόνο του από το πατίνι με αποτέλεσμα, ενώ οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.

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