Εύβοια: Στο νοσοκομείο 10χρονη μετά από ατύχημα με πατίνι – Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα της

Snapshot Η 10χρονη Λυδία τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι μετά από ατύχημα με πατίνι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου προσέφερε άμεση και επαγγελματική φροντίδα με ανθρωπιά.

Ο πατέρας της, Ιωάννης Αλεξίου, ευχαρίστησε δημόσια το προσωπικό της Ορθοπεδικής Κλινικής και του Ακτινολογικού Τμήματος για την υποστήριξή τους.

Κάνει έκκληση προς τους γονείς να επιμένουν στη χρήση κράνους και προστατευτικού εξοπλισμού για τα παιδιά που χρησιμοποιούν πατίνι.

Τονίζει ότι η πρόληψη είναι κρίσιμη για την αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων και τραυματισμών. Snapshot powered by AI

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας από την Εύβοια, Ιωάννη Αλεξίου ο οποίος μοιράστηκε δημόσια την περιπέτεια που έζησε η 10χρονη κόρη του, Λυδία, όταν τραυματίστηκε σε ατύχημα με το πατίνι της.

Η ανήλικη υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου, όπως περιγράφει ο ίδιος, έλαβε άμεση και εξαιρετική φροντίδα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Με μια μακροσκελή και ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, ευχαρίστησε δημόσια τη Διευθύντρια της Ορθοπεδικής Κλινικής, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του Ακτινολογικού Τμήματος, τονίζοντας πως η επιστημονική επάρκεια, ο επαγγελματισμός και κυρίως η ανθρωπιά τους βοήθησαν τη μικρή Λυδία να ξεπεράσει τον φόβο της.

Επίσης απευθύνει έκκληση προς όλους τους γονείς να μην αμελούν ποτέ τη χρήση κράνους και προστατευτικού εξοπλισμού στα παιδιά που χρησιμοποιούν πατίνι, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς.

Η ανάρτηση του Ιωάννη Αλεξίου:

Με πληροφορίες από eviaonline.gr

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