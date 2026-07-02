Θάσος: 65χρονος τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας

Snapshot Ένας 65χρονος Ρουμάνος τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας στη θαλάσσια περιοχή «Κεφάλα Μαριών» στη Θάσο.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή και ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα αίτια του θανάτου διεξάγει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Η σορός του 65χρονου θα μεταφερθεί στο Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για νεκροψία

νεκροτομή. Snapshot powered by AI

Σε τραγωδία μετατράπηκε η τουριστική περιήγηση ενός 65χρονου αλλοδαπού στη Θάσο, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στη θαλάσσια περιοχή «Κεφάλα Μαριών». Ο 65χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, επέβαινε σε επιβατηγό-τουριστικό σκάφος για ένα περιηγητικό ταξίδι, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Αμέσως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του νησιού και στήθηκε επιχείρηση για τη μεταφορά του. Ο άτυπος άνδρας μεταφέρθηκε στην ξηρά και από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διεκόμισε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Πρίνου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Η σορός του 65χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στο Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

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