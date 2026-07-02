Ηράκλειο: 43χρονος φέρεται να απείλησε με μαχαίρι την ηλικιωμένη μητέρα του

Snapshot Στο Ηράκλειο, ένας 43χρονος φέρεται να απείλησε με μαχαίρι και να επιτέθηκε στην 79χρονη μητέρα του.

Η ηλικιωμένη γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 43χρονο.

Παρά την επιθυμία της 79χρονης να μην ασκηθεί ποινική δίωξη, η διαδικασία προχώρησε αυτεπάγγελτα λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 43χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με θύμα μία 79χρονη γυναίκα και φερόμενο ως δράστη τον 43χρονο γιο της.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 43χρονος φέρεται να απείλησε τη μητέρα του κρατώντας μαχαίρι και στη συνέχεια να της επιτέθηκε.

Η 79χρονη ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου. Αν και η ίδια δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, όπως προβλέπεται για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή.

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