Αττική: Κατασχέσθηκαν 3,2 κιλά κοκαΐνης - Τρεις συλλήψεις

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα στην Αττική για κατοχή και διακίνηση 3,2 κιλών κοκαΐνης.

Ένας από τους συλληφθέντες προσπάθησε να διαφύγει και απώθησε αστυνομικό κατά τη σύλληψή του.

Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, αυτοκίνητο, 1.250 ευρώ και 6 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες έχουν στο παρελθόν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος την Τρίτη (30/6) σε περιοχή της Αττικής που κατηγορούνται για κατοχή κοκαΐνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 36χρονο, έναν 30χρονος και έναν 28χρονο. Οι δύο πρώτοι εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης (30/6) να κινούνται με αυτοκίνητο σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ. Ο 30χρονος, στη θέα των αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, εξήλθε του οχήματος και διέφυγε τρέχοντας, ενώ κατά την ακινητοποίησή του, απώθησε αστυνομικό σπρώχνοντας σθεναρά, προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Στην κατοχή του, βρέθηκαν 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 3.290 γραμμαρίων, τις οποίες κατείχε και για λογαριασμό του 36χρονου και του 28χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, η ανωτέρω ποσότητα κοκαΐνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 1.250 ευρώ, καθώς και 6 κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απειλή, σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα, ενώ σε δύο απ’ αυτούς, έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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