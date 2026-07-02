Οπαδικό επεισόδιο στην Εύβοια: Τους έκλεισαν τον δρόμο και τους χτύπησαν για να τους πάρουν πανό

Οπαδικό επεισόδιο καταγράφηκε στη βόρεια Εύβοια με τις Αρχές να προχωρούν σε τέσσερις συλλήψεις. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα.

Το συμβάν έλαβε χώρα την Τρίτη (30/6) όταν οι τέσσερις συλληφθέντες, προσπέρασαν με το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν, έτερο ΙΧ, του ανέκοψαν την πορεία κι επιτέθηκαν στους επιβάτες.

Στο άλλο όχημα επέβαιναν τρεις νεαροί και μία ανήλικη κοπέλα, και οι συλληφθέντες άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους το όχημα, προκαλώντας σε αυτό φθορές, ενώ απαιτούσαν από τους επιβάτες του, να τους παραδώσουν ένα πανό αθλητικής ομάδας που πίστευαν ότι κατείχαν οι παθόντες.

Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων, προκάλεσε σωματική βλάβη στον οδηγό του δεύτερου οχήματος, χτυπώντας αυτόν με γροθιά στο μάτι.

Ο τελευταίος κατάφερε να εκκινήσει το όχημα και οι παθόντες διέφυγαν από το σημείο, ενώ παράλληλα κάλεσαν τις Αρχές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά το όχημα των δραστών, το ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο ΑΤ Ιστιαίας.

Στο όχημα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός (φανέλες, κοντομάνικες μπλούζες, αντιανεμικό μπουφάν) και μπρελόκ με λογότυπα ή/και διακριτικά αθλητικών ομάδων, δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και -4- κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε επίσης και το προαναφερόμενο όχημα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παθόντες είχαν μεταβεί σε περιοχή της Εύβοιας και παρέστησαν σε εορταστική εκδήλωση αθλητικής ομάδας, ενώ το σε βάρος τους περιστατικό έλαβε χώρα όταν είχαν αποχωρήσει από την εν λόγω εκδήλωση.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα.