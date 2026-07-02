Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Snapshot Την Πέμπτη 02/07/2026, από τις 23:00 έως τις 05:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, ρεύμα προς Δυτικά, μεταξύ των κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Παπαγεωργίου).

Η κυκλοφορία οχημάτων στο ρεύμα προς Δυτικά θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του κόμβου Κ6, της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού θα διεξάγεται κανονικά.

Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τις πινακίδες σήμανσης και να είναι προσεκτικοί για την αποφυγή ατυχημάτων και κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Η Τροχαία ζητά την κατανόηση και συνεργασία των πολιτών για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Snapshot powered by AI

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Τροχαία, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Παπαγεωργίου). Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 23:00 απόψε έως τις 05:00 αύριο τα ξημερώματα,

Λόγω του αποκλεισμού θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (02/07/2026) κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Παπαγεωργίου).

Συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».

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