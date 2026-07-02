Ιωάννινα: Νεκρός 64χρονος στο διαμέρισμά του – Είχε πεθάνει ημέρες πριν

Snapshot Ένας 64χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στα Ιωάννινα, με τον θάνατό του να έχει επέλθει ημέρες πριν την ανεύρεσή του.

Ο άνδρας ζούσε μόνος και η απουσία του επικοινωνίας ανησύχησε τους φίλους του, που ειδοποίησαν την Αστυνομία μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες επικοινωνίας.

Η Αστυνομία εντόπισε τον 64χρονο νεκρό όταν μπήκε στο διαμέρισμά του μετά από κλήση των φίλων του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια, χωρίς σημάδια εγκληματικής ενέργειας. Snapshot powered by AI

Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του, σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων, εντοπίστηκε ένας 64χρονος άνδρας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν γίνει αντιληπτός.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο 64χρονος ζούσε μόνος του και τις τελευταίες ημέρες δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Η απουσία του επικοινωνίας προκάλεσε την ανησυχία των φίλων του, οι οποίοι τον αναζήτησαν τηλεφωνικά, χωρίς αποτέλεσμα.

Μετά από πολλές προσπάθειες, ειδοποίησαν την Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο διαμέρισμα του 64χρονου και όταν άνοιξαν την πόρτα τον εντόπισαν νεκρό στο εσωτερικό του.

Από την κατάσταση της σορού εκτιμάται ότι ο άνδρας είχε καταλήξει αρκετά 24ωρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

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