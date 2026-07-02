Ηράκλειο: 58χρονος αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο γιατί τον ενόχλησαν οι φωνές του

Snapshot Ένας 58χρονος στο Ηράκλειο επιτέθηκε σε 8χρονο παιδί, προσπαθώντας να το πνίξει με μαξιλάρι επειδή τον ενόχλησαν οι φωνές του.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η μητέρα των παιδιών απουσίαζε και μπροστά ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του 8χρονου.

Ο 58χρονος κατηγορείται για σωματική βλάβη και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Επιπλέον, ο άνδρας κατηγορείται για απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων.

Ο συλληφθείς πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Snapshot powered by AI

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, 8 και 11 ετών, για περιστατικό που συνέβη σε χωριό του δήμου Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η μητέρα μετέβη σε αστυνομικό τμήμα όπου κατήγγειλε ότι 58χρονος που νοικιάζει σπίτι στην οικογένεια, ενοχλημένος από τις φωνές των παιδιών, φέρεται να «μπούκαρε» στην οικία ενώ απουσίαζε η μητέρα και να επιτέθηκε στο μικρότερο, 8 ετών. Ο άνδρας κατηγορείται ότι το χτύπησε στο πρόσωπο αλλά και επιχείρησε να το πνίξει με ένα μαξιλάρι.

Αν και η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορούσε στα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της διατάραξης κοινής ησυχίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 8χρονου, με τον συλληφθέντα να παίρνει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν τον 58χρονο είναι: απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων.

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