Θεσσαλονίκη: 39χρονος εκβίαζε την ίδια του την αδερφή για 11.000 ευρώ
Ο 39χρονος εκφόβισε την αδελφή και τον γαμπρό του με απειλές κατά των ζωών τους
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- Ένας 39χρονος από το Πακιστάν συνελήφθη στη Θεσσαίκη για εκβιασμό.
- Ο δράστης απειλούσε τη ζωή της αδελφής του και του γαμπρού της.
- Η απαίτηση του εκβιαστή ήταν το ποσό των 11.000 ευρώ.
- Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Χειροπέδες σε έναν άνδρα, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, πέρασαν δυνάμεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για έναν 39χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος εκφόβισε την αδελφή και τον γαμπρό του με απειλές κατά των ζωών τους, απαιτώντας χρήματα.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο 39χρονος ζητούσε από τους συγγενείς του το ποσό των 11.000 ευρώ.
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