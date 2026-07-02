Θεσσαλονίκη: 39χρονος εκβίαζε την ίδια του την αδερφή για 11.000 ευρώ

Ο 39χρονος εκφόβισε την αδελφή και τον γαμπρό του με απειλές κατά των ζωών τους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: 39χρονος εκβίαζε την ίδια του την αδερφή για 11.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 39χρονος από το Πακιστάν συνελήφθη στη Θεσσαίκη για εκβιασμό.
  • Ο δράστης απειλούσε τη ζωή της αδελφής του και του γαμπρού της.
  • Η απαίτηση του εκβιαστή ήταν το ποσό των 11.000 ευρώ.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
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Χειροπέδες σε έναν άνδρα, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, πέρασαν δυνάμεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για έναν 39χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος εκφόβισε την αδελφή και τον γαμπρό του με απειλές κατά των ζωών τους, απαιτώντας χρήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 39χρονος ζητούσε από τους συγγενείς του το ποσό των 11.000 ευρώ.

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