Θεσσαλονίκη: 39χρονος εκβίαζε την ίδια του την αδερφή για 11.000 ευρώ

Snapshot Ένας 39χρονος από το Πακιστάν συνελήφθη στη Θεσσαίκη για εκβιασμό.

Ο δράστης απειλούσε τη ζωή της αδελφής του και του γαμπρού της.

Η απαίτηση του εκβιαστή ήταν το ποσό των 11.000 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν άνδρα, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, πέρασαν δυνάμεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για έναν 39χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος εκφόβισε την αδελφή και τον γαμπρό του με απειλές κατά των ζωών τους, απαιτώντας χρήματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 39χρονος ζητούσε από τους συγγενείς του το ποσό των 11.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης