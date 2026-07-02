Πάτρα: Ηλικιωμένοι επένδυσαν 500.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα αλλά έπεσαν σε απατεώνες

Snapshot Δύο ηλικιωμένοι στην Πάτρα έχασαν 500.000 ευρώ επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα μέσω απάτης.

Οι απατεώνες παρουσιάστηκαν ως λογιστές και έπεισαν τα θύματα να επενδύσουν μεγάλα ποσά.

Τα θύματα κατήγγειλαν την απάτη στην αστυνομία μετά την εξαφάνιση των δραστών.

Οι ηλικιωμένοι πίστεψαν ότι θα κέρδιζαν σημαντικά ποσά, αλλά έχασαν όλα τους τα χρήματα. Snapshot powered by AI

Θύματα απατεώνων έπεσαν δύο ηλικιωμένοι στην Πάτρα, οι οποίοι πείστηκαν να «επενδύσουν» αστρονομικό ποσό αλλά εξαπατήθηκαν, πέφτοντας στην παγίδα που τους έστησαν οι επιτήδειοι

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δύο ηλικιωμένοι μετέβησαν σε αστυνομικό τμήμα όπου κατήγγειλαν πως έπεσαν θύματα απάτης.

Όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς τα θύματα, οι απατεώνες εμφανίστηκαν ως λογιστές και τους έπεισαν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Θεωρώντας πως θα κερδίσουν μεγάλα ποσά, πίστεψαν το... παραμύθι και διέθεσαν συνολικά ποσά που αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 500.000 ευρώ.

Όταν αντιλήφθηκαν πως έχασαν τα χρήματά τους ήταν ήδη πολύ αργά καθώς οι απατεώνες είχαν ήδη εξαφανιστεί.

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