Λουτράκι: 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ

Snapshot Ένας 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Λουτράκι.

Το ατύχημα συνέβη στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου τα ξημερώματα της Δευτέρας 6/7.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η Τροχαία εξετάζει τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι καταγράφηκε στη χώρα, με θύμα έναν ανήλικο. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7) στο Λουτράκι, στην λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή κι ο νεαρός αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της ΕΛΑΣ κι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο και στη συνέχεια ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στην κλείδα κι αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.