Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δημοσιογράφος και επικοινωνιολόγος Θωμάς Μαρκόπουλος πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών ενώ βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους.
  • Κατέρρευσε το βράδυ της Τρίτης και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.
  • Εργαζόταν στον τουριστικό τομέα στα Χανιά και είχε ενεργή παρουσία στα ΜΜΕ από το 2009, με σημαντική δραστηριότητα σε ραδιόφωνο και δημοσιογραφία.
  • Ο θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση και αναμένεται η νεκροψία
  • νεκροτομή για να αποσαφηνιστούν τα αίτια.
  • Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία, είχε εργαστεί σε φορείς επικοινωνίας και είχε συνεργαστεί με τον Απόστολο Τζιτζικώστα.
Snapshot powered by AI

Βαρύ κλίμα επικρατεί στο Κιλκίς μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου Θωμά Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, ενώ βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση, όπως έγραψε το neakriti.gr.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά την ιατρική φροντίδα, ο 34χρονος δεν τα κατάφερε.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν προσωπικά και επαγγελματικά, καθώς ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 συμμετείχε στο δυναμικό του OK RADIO, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Με σταθερή παρουσία, συνέπεια και σύγχρονη αντίληψη για την ενημέρωση, είχε καταφέρει να διαμορφώσει αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στον χώρο.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στην επαγγελματική του πορεία εργάστηκε σε φορείς επικοινωνίας, συνεργάστηκε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με συγκινητική ανάρτηση τον αποχαιρετά.

Η ανάρτησή της:

«Πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθειά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χώρα ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμβρακικός: Συγκλονιστικό βίντεο με δελφίνι που θρηνεί το μικρό - Αρνείται να το αφήσει

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας από τον Νίξον στον Τραμπ - Οι συμφωνίες Ρίγκαν, Μπους, Ομπάμα

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Survivor: «Δεν θα κινηθούμε νομικά, με νοιάζει που το παιδί μας ζει» λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Η συγγνώμη για τη ναζιστική στολή και το ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού

10:06ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από επιστήμονες στη FIFA: Ρισκάρει την υγεία των παικτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 145 χλμ/ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Ένα καφέ στη Βιέννη καλωσορίζει τους υποστηρικτές του Ισραήλ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen JOY: Τι καλύπτουν τα δέκα χρόνια;

09:40WHAT THE FACT

Τι να τρώτε με άδειο στομάχι για να αυξήσετε τη μυϊκή μάζα, σύμφωνα με τους ειδικούς

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Η Μπριζίτ Μακρόν απαντά για το σκάνδαλο με το χαστούκι: Δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του Εμανουέλ

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος

09:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ΕΜΣΤ παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

09:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«In the Grey»: Ο Guy Ritchie επιστρέφει με την πιο cool ταινία δράσης της χρονιάς

08:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Συμφωνώ με την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο - Προανήγγειλε νομοθετική παρέβαση για τα deepfake βίντεο

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Σι και Τραμπ στον Ναό του Ουρανού: Ο συμβολισμός και η ιστορία του μνημειου - «Η Κίνα είναι όμορφη»

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

08:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πριν το πρώτο Μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο – Ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έχει εισπράξει 1,2 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

08:13ΜΠΑΣΚΕΤ

«Η πίκρα με πίκρα περνάει»: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλενθια

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η «Παγίδα του Θουκυδίδη» στην οποία αναφέρθηκε ο Σι Τζινπίνγκ

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Σι στον Τραμπ για την Ταϊβάν:«Αν δεν χειριστείτε σωστά το θέμα θα συγκρουστούμε» - Οι αβρότητες και η... «Παγίδα του Θουκυδίδη»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

09:40WHAT THE FACT

Τι να τρώτε με άδειο στομάχι για να αυξήσετε τη μυϊκή μάζα, σύμφωνα με τους ειδικούς

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

07:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο newsbomb: Μέλος της ένοπλης συμμορίας της Τιθορέας ληστεύει τράπεζα στου Παπάγου σε 49 δευτερόλεπτα

10:22LIFESTYLE

Survivor: Τι θα γίνει με το έπαθλο των 250.000 ευρώ μετά τη διακοπή του reality

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:38WHAT THE FACT

Μυστηριώδης αρχαίος Πάπυρος της Νεκράς Θάλασσας αποκαλύπτει το τέλος του κόσμου

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ