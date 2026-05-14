Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος

Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία, είχε εργαστεί σε φορείς επικοινωνίας και είχε συνεργαστεί με τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

Βαρύ κλίμα επικρατεί στο Κιλκίς μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου Θωμά Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, ενώ βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση, όπως έγραψε το neakriti.gr.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά την ιατρική φροντίδα, ο 34χρονος δεν τα κατάφερε.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση σε όσους τον γνώριζαν προσωπικά και επαγγελματικά, καθώς ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 συμμετείχε στο δυναμικό του OK RADIO, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ». Με σταθερή παρουσία, συνέπεια και σύγχρονη αντίληψη για την ενημέρωση, είχε καταφέρει να διαμορφώσει αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στον χώρο.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στην επαγγελματική του πορεία εργάστηκε σε φορείς επικοινωνίας, συνεργάστηκε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία - νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί το επόμενο διάστημα.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου με συγκινητική ανάρτηση τον αποχαιρετά.

Η ανάρτησή της:

«Πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθειά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χώρα ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».