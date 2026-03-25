25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

Στην «καρδιά» της Αθήνας, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίμησαν την εθνική εορτή με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, της στρατιωτικής ηγεσίας και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου.

Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος γέμισαν με κόσμο, που παρακολούθησε τη διέλευση αξιωματικών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών, ειδικών μονάδων και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, ενώ, κατά τη διάρκεια της μέρας, μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα «έσκισαν» τον ουρανό της πρωτεύουσας.

Η παρέλαση ανέδειξε όχι μόνο την πειθαρχία και την πρόοδο στην εκπαίδευση των στρατιωτικών μονάδων, αλλά και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, μέσα από την τεχνολογική υπεροχή και τις καινοτομίες που ενσωματώνονται στις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις. Τα άρματα μάχης, τα ελικόπτερα και τα οχήματα τελευταίας γενιάς παρήλασαν με ακρίβεια, υπενθυμίζοντας την αδιάλειπτη προσπάθεια για εγρήγορση, ασφάλεια και εθνική κυριαρχία.

Το κοινό χειροκρότησε θερμά κάθε παρέλαση τμήματος. Η εικόνα των παιδιών που διέσχισαν τη Λεωφόρο Αμαλίας με καμάρι, μαζί με τους έμπειρους στρατιωτικούς, μετέδωσε ένα μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας.

Δείτε φωτογραφίες:

Στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τασούλας: «Ενότητα και υπεύθυνη άσκηση ελευθερίας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας».

«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τη γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους. Την απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που ξέσπασε πριν 205 χρόνια κηρύσσοντας ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους».

Ο κ. Τασούλας προσέθεσε ότι «η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος. Το 1821, όμως, δεν τέλειωσε το 1821. Συνεχίστηκε το 1864, το 1881. Η Ελλάδα μεγάλωνε. Στους Βαλκανικούς Πολέμους το 1912 – 1913, το 1920, το 1923. Μέχρι και το 1947, με την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Οπότε και ολοκληρώθηκε η εδαφική επέκταση της Ελλάδος. Κι αυτή την δοξασμένη αφετηρία γιορτάζουμε σήμερα».

«Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς την ευθύνη της ελευθερίας μας. Σήμερα εμείς, κυβερνώντες και κυβερνώμενοι, ας τους τιμήσουμε, ασκώντας αυτή την ελευθερία ενωμένοι και πάλι, μονιασμένοι και με ευθύνη. Αυτό αξίζει στους αγωνιστές του ’21.

Αυτό αξίζει ως μάθημα δικό μας προς εκείνα τα διδάγματα. Χρόνια πολλά για τη δοξασμένη επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Και χρόνια πολλά για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Για τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας και Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, που επίσης γιορτάζουμε σήμερα».

Μητσοτάκης: «Η χώρα μας να προβάλλει πάντα ως πόλος σταθερότητας»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι «σήμερα, φύσηξε άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης, είπε και συνέχισε τονίζοντας πως οι απανταχού Έλληνες μόνο υπερηφάνεια αισθάνονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, για το αόρατο νήμα που συνδέει τους Εύζωνες με τα υπερσύχρονα drone συστήματα.

Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένα φάρος σταθερότητας σε μία εξαιρετικά ταραγμένη εποχή.

Μία χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα. Μία δύναμη ειρήνης. Μία χώρα που προστατεύει έμπρακτα και τον Ελληνισμό της Κύπρου.

Όμως, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ».

«Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων, από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Θέλω λοιπόν, επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας, να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά.

Η σκέψη μας είναι, πρωτίστως, στους Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν, και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά», σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Δένδιας: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκσυγχρονίζονται»

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στάθηκε στον εκσυγχρονισμό και τη διαρκή αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και την ασφάλεια του Ελληνισμού εντός και εκτός συνόρων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε φάση εξέλιξης και μεταρρυθμίσεων, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και επιχειρησιακών αντιλήψεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρήση drones και συστημάτων αντί–drone, καθώς και σε νέα πυραυλικά μέσα και αναδιοργάνωση σχηματισμών.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η παροχή «του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας» όχι μόνο προς την ελληνική κοινωνία, αλλά και προς τον ευρύτερο ελληνισμό, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας της Ελλάδας και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την 25η Μαρτίου ως «μεγάλη ημέρα για τη Χριστιανοσύνη», αλλά και ως ορόσημο για τον Ελληνισμό, συνδεδεμένο με την εθνική παλιγγενεσία.

Στην Αθήνα βρέθηκε και ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, ο οποίος χαρακτήρισε την επέτειο ως «κορυφαία ημέρα εθνικής υπερηφάνειας». Όπως σημείωσε, η ελληνική επανάσταση αποτέλεσε γεγονός ευρωπαϊκής σημασίας, εμπνέοντας φιλελεύθερα κινήματα παγκοσμίως να διεκδικήσουν ελευθερία και δικαιώματα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κύπρου προς την ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη σε μία περίοδο αυξημένων προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Ελλάδας στην προστασία της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ολοκληρώνοντας, είπε ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

