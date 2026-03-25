Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Η χώρα μας να προβάλλει πάντα ως πόλος σταθερότητας

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προστατεύει έμπρακτα και τον Ελληνισμό της Κύπρου, επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Χρύσα Γρίβα

Η χώρα μας να προβάλλει πάντα ως πόλος σταθερότητας, ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του από το Σύνταγμα, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου.

Σήμερα φύσηξε άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης, είπε και συνέχισε τονίζοντας πως οι απανταχού Έλληνες μόνο υπερηφάνεια αισθάνονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, για το αόρατο νήμα που συνδέει τους Εύζωνες με τα υπερσύχρονα drone συστήματα.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού

Ο βοριάς που φύσηξε δυνατά σήμερα στο Σύνταγμα ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης.

Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν, είτε ζωντανά είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης, τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, γι’ αυτό το αόρατο νήμα το οποίο συνδέει τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα.

Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένα φάρος σταθερότητας σε μία εξαιρετικά ταραγμένη εποχή.

Μία χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα. Μία δύναμη ειρήνης. Μία χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον Ελληνισμό της Κύπρου.

Όμως, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ.

Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων, από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Θέλω λοιπόν, επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας, να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά.

Η σκέψη μας είναι, πρωτίστως, στους Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν, και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά.

