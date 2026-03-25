Σταθερός ρυθμός, άψογος βηματισμός – Συγκίνηση για τους Εύζωνες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Στο κέντρο της Αθήνας, υπό τον συννεφιασμένο ουρανό ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς διέσχισαν τη Λεωφόρο Αμαλίας με βηματισμό αργό, τελετουργικό, σχεδόν ιερό.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Κάθε τους κίνηση, μετρημένη και απόλυτα συγχρονισμένη, έμοιαζε να κουβαλά το βάρος της ιστορίας, μία σιωπηλή υπόσχεση μνήμης, εγρήγορσης και τιμής προς εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Οι λευκές φουστανέλες ανέμιζαν στον ρυθμό του βηματισμού τους, ενώ, τα τσαρούχια χτυπούσαν με σταθερότητα την άσφαλτο, δημιουργώντας έναν ήχο που διαπερνούσε το πλήθος, με τους παρευρισκόμενους να «ξεσπούν» σε χειροκροτήματα.

