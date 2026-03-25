25η Μαρτίου: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κύπρος και το Ισραήλ τιμούν την Ελληνική Επανάσταση

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Κύπρος αλλά και το Ισραήλ τιμούν την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για Ανεξαρτησία της 25ης Μαρτίου.

Με ανάρτησή του στο «X», ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε: «Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας. Ελευθερία και Δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».

Today we celebrate Greece’s Independence Day, a moment to honor the country’s history and enduring spirit. ??



Ελευθερία και Δημοκρατία – Freedom and Democracy.



Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες! — António Costa (@eucopresident) March 25, 2026

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά στους απανταχού Έλληνες», ενώ παρέθεσε το ρητό «ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὁμότροπον» του Ηρόδοτου.

«ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμόθρησκον, ὁμότροπον», Ηρόδοτος (8.144)



Χρόνια Πολλά στους απανταχού Έλληνες. — NikosChristodoulides (@Christodulides) March 25, 2026

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ευχήθηκε Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της χώρας, με ανάρτησή του στο «X».

