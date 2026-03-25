25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

«Νιώθω μεγάλη τιμή που λαμβάνω μέρος ως μαθήτρια σε αυτή την παρέλαση» δήλωσε η κυρία Σοφία

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

Η κυρία Σοφία παρέλασε σήμερα, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου μαζί με εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Ρόδου

Η κυρία Σοφία, ηλικίας 82 ετών, μαθήτρια της... πρώτης Λυκείου του Εσπερινού ΕΠΑΛ της Ρόδου, παρέλασε σήμερα, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου μαζί με εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Ρόδου και καταχειροκροτήθηκε.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που λαμβάνω μέρος ως μαθήτρια σε αυτή την παρέλαση» δήλωσε η ίδια, όπως αναφέρει η rodiaki.gr. «Ευχαριστώ τον διευθυντή του σχολείου που μου πρότεινε να παρελάσω σε αυτή την ηλικία. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένη λόγω της ημέρας και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ηρεμία. Ειρήνη και τίποτε άλλο. Ειδικά αυτές τις μέρες που βιώνουμε πολέμους», κατέληξε η ίδια.

Δείτε φωτογραφίες:

Ρόδος - 25η Μαρτίου

Η κυρία Σοφία παρέλασε σήμερα, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου μαζί με εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Ρόδου

Ρόδος - 25η Μαρτίου

Η κυρία Σοφία παρέλασε σήμερα, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου μαζί με εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία της Ρόδου

Με τη σειρά του, ο διευθυντής του σχολείου κ. Νίκος Οικονόμος, εξέφρασε κι ο ίδιος την περηφάνια του αλλά και τη συγκίνησή του, επειδή το σχολείο του, που αποτελείται από ενήλικες μαθητές, μπόρεσε για πρώτη φορά ίσως μετά από πολλά χρόνια, να πάρει μέρος συντεταγμένα στην παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου.

«Προσωπικά είναι η τελευταία φορά που συνοδεύω το σχολείο μου, καθώς σε ελάχιστους μήνες συνταξιοδοτούμαι. Ευχαριστώ τους μικρούς και μεγάλους μαθητές μου που παίρνουν μέρος σε αυτή την παρέλαση για να εκπροσωπήσουν το σχολείο μας.

Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους μαθητές που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι ξεπερνούν τις 8.000 περίπου σε όλα τα σχολεία και να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την κυρία Σοφία, που σήμερα, στα 82 της χρόνια παίρνει μέρος στην σπουδαία αυτή παρέλαση της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου», σημείωσε ο κ. Οικονόμος.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στη Ρόδο, την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και τη βουλή των Ελλήνων, ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Γιάννης Παππάς.

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αστάθειας, η Ελλάδα είναι πυλώνας δημοκρατίας, ειρήνης, ελευθερίας και διεθνούς νομιμότητας»

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο Ιράν το «σχέδιο 15 σημείων» Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου - «Συνομιλίες για εκεχειρία πιθανόν στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο», λέει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο: Τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Πρόστιμο $375 εκατ. στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εμφανίστηκε πρώτος στη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ψυχή του Ελληνισμού η 25η Μαρτίου»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

14:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκπληξη με Αντετοκούνμπο - Ομάδα κινείται δυνατά για την απόκτησή του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

25η Μαρτίου: Η Σαουδική Αραβία τίμησε την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για Ανεξαρτησία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Αποκαλύψεις για διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Aθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Μύκονος, ντέρμπι Δικέφαλων και Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ