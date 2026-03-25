Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 στην Αθήνα σηματοδότησε τη μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή τεχνολογίας και καινοτομίας, με την παρουσίαση σύγχρονων οπλικών συστημάτων και προηγμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» και το νέο Δόγμα Αποτροπής, που στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μέσα από την ανάπτυξη εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος και την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Παράλληλα, για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», που προσφέρει αυξημένη προστασία, ευελιξία και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Τα οπλικά συστήματα που ξεχώρισαν

Τεθωρακισμένα M1117 με ηλεκτρονική επιτήρηση: Τα αμερικανικής προέλευσης οχήματα αναγνώρισης M1117 ενσωματώνουν σύγχρονους αισθητήρες ελληνικής κατασκευής, κάμερες υψηλής ευκρίνειας και drone, παρέχοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων.

Τορπίλες Seahake-4: Πρόκειται για βαρέως τύπου τορπίλες γερμανικής κατασκευής, με σύστημα καθοδήγησης οπτικής ίνας που επιτρέπει συνεχή έλεγχο και υψηλή αντοχή σε παρεμβολές.

Πύραυλος Aster-30: Ένα από τα πιο σύγχρονα αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα, ικανό να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, πυραύλους και drones σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια.

Η «μάχη» κατά των drones

Σύστημα «Κένταυρος»: Αντι-drone σύστημα ελληνικής ανάπτυξης που εντοπίζει και εξουδετερώνει εχθρικά UAV μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών. Ήδη χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύστημα «Υπερίων»: Εξελιγμένη έκδοση του «Κένταυρου», με δυνατότητα αυτόματης εξουδετέρωσης drones και κάλυψη 360 μοιρών.

Τα drones της νέας εποχής

S-100: Drone που επιχειρεί από φρεγάτες και μπορεί να εντοπίζει και να στοχοποιεί απειλές σε αποστάσεις έως 100 χλμ.

«Αρχύτας»: Ελληνικό UAV με δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, επιχειρεί από ξηρά και θάλασσα, με αυτονομία έως 2 ώρες.

A900 και V-BAT: Συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων με δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και επιχειρήσεων έρευνας-διάσωσης σε μεγάλες αποστάσεις.

Υποστήριξη και επιχειρησιακή υπεροχή

Κινητές μονάδες παραγωγής drone: Αυτόνομα εργαστήρια που μπορούν να κατασκευάζουν έως και 1.000 drone ετησίως στο πεδίο της μάχης, με χρήση 3D εκτύπωσης.

Ρομποτικά συστήματα EOD: Ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών που επιτρέπουν ασφαλή διαχείριση απειλών χωρίς έκθεση προσωπικού.

Τακτικά κέντρα διοίκησης: Κινητά κέντρα επιχειρήσεων που μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα του πεδίου μάχης, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων.

Σύστημα επικοινωνιών «Μετοίκος»: Υψηλής τεχνολογίας κόμβος επικοινωνιών που διασφαλίζει συνδεσιμότητα σε κάθε περιβάλλον.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το σύστημα «Δευκαλίων», ένα κινητό επιχειρησιακό κέντρο για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, εξοπλισμένο με drones και θερμικές κάμερες.

Η παρουσία των νέων τεχνολογιών στην παρέλαση δεν αποτελεί απλώς επίδειξη ισχύος, αλλά αποτυπώνει τη στρατηγική μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα μοντέλο που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την ευελιξία και την καινοτομία.

Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η δημιουργία των πιο σύγχρονων και ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία της χώρας, με έμφαση στην εγχώρια ανάπτυξη και την επιχειρησιακή αυτονομία.

