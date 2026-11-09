Μαρινάκης για καλώδιο: «Δεν βάζουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Snapshot Η Ελλάδα θα προχωρήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο χωρίς να ζητήσει άδεια από την Τουρκία και χωρίς να διαπραγματευτεί κυριαρχικά δικαιώματα.

Η διαδικασία αδειοδότησης του έργου έγινε αποκλειστικά μέσω των ελληνικών και κυπριακών αρχών, χωρίς εμπλοκή ή αναγνώριση δικαιωμάτων από την Τουρκία.

Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία αποτελεί διπλωματική ενημέρωση χωρίς έννομα αποτελέσματα ή παραχώρηση δικαιωμάτων.

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης θεωρείται στρατηγικής σημασίας ευρωπαϊκή υποδομή για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Η κυβέρνηση θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για τη ρηματική διακοίνωση, απορρίπτοντας κατηγορίες περί υποχώρησης στην εξωτερική πολιτική. Snapshot powered by AI

Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς να τεθεί υπό διαπραγμάτευση οποιοδήποτε ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων, επανέλαβε το βράδυ της Δευτέρας μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υποστήριξε ότι η διαδικασία αδειοδότησης του έργου εξελίχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αποκλειστικά μέσω των ελληνικών και κυπριακών αρχών, ενώ απέρριψε τα περί εμπλοκής της Τουρκίας ή αναγνώρισης δικαιωμάτων της.

Υποστήριξε ότι το έργο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί βάσει του προγραμματισμού του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, ανέφερε ότι πρόκειται για την ηπιότερη μορφή διπλωματικής επικοινωνίας μεταξύ δύο κρατών, η οποία δεν συνεπάγεται παραχώρηση δικαιωμάτων ούτε συνιστά άδεια.

«Η ρηματική διακοίνωση αυτή είναι ο ηπιότερος τρόπος επικοινωνίας μηνυμάτων μεταξύ των κρατών. Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια πουθενά», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι άδεια για τις εργασίες έχει ζητηθεί αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ αντίστοιχο αίτημα δεν υποβλήθηκε στην τουρκική πλευρά.

Σημείωσε ότι ενημερώθηκαν κράτη της περιοχής, χωρίς αυτό να μεταβάλλει το καθεστώς αδειοδότησης ή τις ελληνικές θέσεις για τη θαλάσσια δικαιοδοσία.

Επιβεβαίωσε ότι η Αθήνα γνώριζε το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα. Ερωτηθείς ευθέως εάν ήταν σε γνώση της Αθήνας το περιεχόμενο της ενημέρωσης που έκανε η Γαλλία στην Τουρκία, απάντησε: «Βεβαίως». Προσέθεσε ότι δεν υπήρξε καμία ενέργεια πέραν των προβλεπόμενων διαδικασιών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη στρατηγική σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή υποδομή που αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, όπως επισήμανε.

«Είναι ένα ξεκάθαρο έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ευρώπης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει ηλεκτρική διασύνδεση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε παράλληλα κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους απέναντι στο έργο. Υποστήριξε ότι, καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις περί ματαίωσης της πόντισης του καλωδίου, ορισμένοι ενδέχεται πλέον να επενδύουν στη «σύγκρουση» ή σε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη.

«Το κλίμα αυτό καλλιεργείται από κάποιους οι οποίοι αρχικά επένδυαν στο ότι δεν θα γίνει το έργο, προεξοφλώντας ακόμα μία, εντός εισαγωγικών, εθνική ήττα και έπεσαν έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ελληνικές εθνικές θέσεις.

Έκανε λόγο για προσπάθεια κινδυνολογίας, ζητώντας να μην αντιμετωπίζονται τα εθνικά ζητήματα ως πεδίο κομματικής σύγκρουσης.

«Θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Γενικά δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα, όπως προβλέπεται.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί απομόνωσης της χώρας και υποχώρησης στην εξωτερική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε μια σειρά από συμφωνίες και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση και έχει προχωρήσει στην κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Διαβάστε επίσης