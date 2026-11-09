Καιρίδης: Το ερευνητικό πλοίο θα εξέλθει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα Τετάρτη ή Πέμπτη

Snapshot Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο και να εξέλθει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα την Τετάρτη ή Πέμπτη, ολοκληρώνοντας έρευνες στα ανατολικά της Κρήτης έως τις 6 Μαρτίου.

Ο Δημήτρης Καιρίδης εκτίμησε ότι δεν αναμένεται κλιμάκωση με την Τουρκία, επισημαίνοντας προσπάθειες αποκλιμάκωσης και τη σημασία της διεθνούς συγκυρίας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου θεωρείται απαραίτητη, παρά τις καθυστερήσεις λόγω τεχνικών και οικονομικών δυσκολιών.

Οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα προγραμματίζονται για το τέλος της κυβερνητικής θητείας, χωρίς οριστική ημερομηνία, με έμφαση στην πολιτική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει οδηγήσει τον συνολικό πληθωρισμό στο 5,6%, ενώ η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία. Snapshot powered by AI

Σήμερα αναμένεται να αποπλεύσει το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» και σύμφωνα με τον προγραμαμτισμό αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες στα ανατολικά της Κρήτης μέχρι τις 6 Μαρτίου. Μάλιστα σύμφωνα με τον Δημήτρη Καιρίδη την Τετάρτη ή την Πέμπτη αναμένεται να εξέλθει από τα ελληνικά ύδατα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ μιλώντας στην ΕΡΤ εκτίμησε ότι δεν αναμένεται κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας.

«Δεν αναμένω κλιμάκωση με την Τουρκία»

Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Καιρίδης σημείωσε ότι η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν εκδώσει τις απαιτούμενες NAVTEX και ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο είναι έτοιμο να αποπλεύσει από το Ηράκλειο.

Όπως ανέφερε, το πλοίο αναμένεται να εξέλθει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα την Τετάρτη ή την Πέμπτη, οπότε και θα δοκιμαστούν στην πράξη οι σχεδιασμοί για τη συνέχιση των ερευνών. «Προσωπικά, το είχα πει και από την αρχή. Δεν αναμένω κλιμάκωση. Αντιθέτως, βλέπω μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης και από τη μεριά της Τουρκίας, που είναι θετική», τόνισε, επικαλούμενος και την πρόσφατη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο και σύνθετο έργο, τόσο λόγω της απόστασης όσο και εξαιτίας του δύσκολου ανάγλυφου του βυθού στην Ανατολική Μεσόγειο. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η διασύνδεση είναι απαραίτητη για την Κύπρο, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους.

Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας και το διπλωματικό παρασκήνιο

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, ο κ. Καιρίδης έκανε λόγο για υπερβολική διάσταση που δόθηκε στο ζήτημα στο εσωτερικό της χώρας. Υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημέρωσε την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών, κυρίως της αντιπολίτευσης.

Όπως είπε, τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται θεσμικά και με σοβαρότητα, καθώς έχουν εθνική διάσταση.

«Το Κογκρέσο επιστρέφει στο προσκήνιο» – Οι ισορροπίες στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας

Ο Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε και στη σημασία της διεθνούς συγκυρίας, εκτιμώντας ότι η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να προκαλέσει ένταση την ώρα που φιλοξενεί στην Αττάλεια τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα, η οποία αποτελεί σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής για την Άγκυρα. Παράλληλα, στάθηκε στις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και ειδικότερα στην ενίσχυση του ρόλου του Κογκρέσου μετά τις τελευταίες εκλογικές εξελίξεις.

Όπως υποστήριξε, το Κογκρέσο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία την τελευταία δεκαετία, μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της συμμετοχής της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά ερείσματα στο αμερικανικό Κογκρέσο, αναφερόμενος στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, αλλά και στις συμμαχίες με άλλες ομάδες επιρροής, όπως το αρμενικό και το φιλοϊσραηλινό λόμπι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της ελληνικής ομογένειας, υπογραμμίζοντας ότι έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία σε πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και θέσεις πολιτικής ευθύνης στις ΗΠΑ. Έκανε λόγο για «κοτζαμπασισμό» του ελληνικού πολιτικού συστήματος, που δεν θέλει «την ομογένεια στα πόδια του».

«Δεν έχει αποφασιστεί η ακριβής ημερομηνία των εκλογών»

Ερωτηθείς για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Καιρίδης δήλωσε ότι ο προγραμματισμός της κυβέρνησης παραμένει η εξάντληση της τετραετούς θητείας. «Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει την εμπιστοσύνη της Βουλής και διασφαλίζει πολιτική σταθερότητα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κυβερνητικής λειτουργίας.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές, σημείωσε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί, κατά την άποψή του, την καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όποιο κυβερνητικό σχήμα προκύψει θα πρέπει να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

«Όποια κυβέρνηση προκύψει δεν πρέπει να τρομάξει τους επενδυτές. Αλίμονο αν εκλέξουμε το θυμικό και τρομάξουμε τις αγορές που τρομάζουν εύκολα», είπε χαρακτηριστικά.

«Η χώρα έχει ανάγκη επενδύσεις, οι Έλληνες να φέρουν τα λεφτά τους, οι ξένοι να φέρουν τα δικά τους λεφτά στην Ελλάδα, για να ανοίξουν δουλειές και να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις», τόνισε.

Ακρίβεια και ενεργειακό κόστος: «Ο συνολικός πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,6%»

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο βουλευτής της ΝΔ αναγνώρισε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους ασκεί σημαντικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία και επηρεάζει συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως ανέφερε, παρά τη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα και τον αρνητικό πληθωρισμό που καταγράφηκε σε προηγούμενους μήνες, ο συνολικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 5,6%, κυρίως εξαιτίας της ανόδου των τιμών στην ενέργεια, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασε το 25%.

Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, κάνοντας αναφορά στις ενισχύσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, καθώς και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του απέναντι στις κοινωνικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία και τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Εκτίμησε ότι η γαλλική κρίση συνδέεται με τη δυσκολία του πολιτικού συστήματος να προχωρήσει σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό, το οποίο χαρακτήρισε μη βιώσιμο.

Όπως σημείωσε, η Γαλλία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπη με προβλήματα αντίστοιχα εκείνων που αντιμετώπισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, εάν δεν προχωρήσουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η πολιτική και κοινωνική αστάθεια στη Γαλλία μπορεί να ενισχύσει την ακροδεξιά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα εξυπηρετούσε τα ελληνικά συμφέροντα.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικής υπευθυνότητας και ειλικρίνειας απέναντι στους πολίτες, επικαλούμενος και την εμπειρία της ελληνικής κρίσης, την οποία, όπως είπε, έμαθε «διά πυρός και σιδήρου».

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