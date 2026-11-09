Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν θα υπάρξει περιττή ένταση, το καλώδιο θα περάσει»

«Ας σταματήσουμε το αυτομαστίγωμα και την αίσθηση ότι η χώρα μας είναι αδύναμη», τόνισε

Μάνος Χατζηγιάννης

Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν θα υπάρξει περιττή ένταση, το καλώδιο θα περάσει»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Δεν θα υπάρξει περιττή ένταση, το καλώδιο θα περάσει», είπε σήμερα η Ντόρα Μπακογιάννη.

Mιλώντας στον ΑΝΤ1 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία τόνισε: «Η επίσημη Άγκυρα δέχτηκε ρηματική διακοίνωση, τη χαμηλότερη κίνηση σε διπλωματικό επίπεδο. Για μένα είναι ασήμαντο. Είναι εκτός τόπου και χρόνου ότι η Ελλάδα έχασε κάποιο κυριαρχικό δικαίωμα. Δεν ξέρω τι θέλουν όσοι τα γράφουν. Να βρεθούμε με πλοία ο ένας απέναντι στον άλλο;»

«Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι απολύτως ήρεμα, η Ελλάδα έδωσε την άδεια και η Τουρκία ενημερώθηκε. Είναι λάθος να ισχυρίζεται τέτοιο πράγμα η αντιπολίτευση. Είναι ενάντια στα συμφέροντά μας. Δεν έχει βάση», πρόσθεσε η κυρία Μπακογιάννη.

«Η τουρκική διπλωματία δεν αρχάριοι, ξέρουν πού τους παίρνει και πού όχι. Κάνουν μια διαχείριση στο εσωτερικό τους» επισήμανε η Ντόρα Μπακογιάννη τονίζοντας επίσης: «Αλί και τρις αλί αν άνθρωποι που δεν έχουν κανένα μέτρο θα έχουν κάποτε την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής»

«Ας σταματήσουμε το αυτομαστίγωμα και την αίσθηση ότι η χώρα μας είναι αδύναμη», κατέληξε.

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