Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: «Δεν μας αφορά η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία»

Σαφές μήνυμα ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα» απέστειλε η Αθήνα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, στον απόηχο τς νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την Άγκυρα να εκδίδει ΑΝΤΙ-Navtex μετά την ελληνική Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές.

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