Συρίγος για ελληνική Navtex: «Θεωρώ πως δε θα υπάρξει θερμό επεισόδιο»

Snapshot Ο Άγγελος Συρίγος θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας λόγω της διεθνούς έκτασης του θέματος.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ενημερώσει ποτέ την Τουρκία για την ελληνική NAVTEX.

Η Τουρκία δεν είναι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα της NAVTEX και ζήτησε αντιNAVTEX ενημέρωση για συντονισμό.

Η οικονομική σχέση μεταξύ Τουρκίας και ευρωπαϊκών χωρών, όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, δυσκολεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της Τουρκίας. Snapshot powered by AI

«Θεωρώ πως δε θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, καθώς το θέμα έχει πάρει τόσο πολύ μεγάλη έκταση διεθνώς, που εμποδίζει τυχοδιωκτισμούς της Τουρκίας», δήλωσε σήμερα, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και πρώην υπουργός της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, με αφορμή την έκδοση Navtex από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (GSI).

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Συρίγος στον Status FM, «προφανώς οι Τούρκοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που πήρανε» και «γι’ αυτό ζήτησαν με αντι-Navtex ενημέρωση για συντονισμό». Ο ίδιος τόνισε πως «είναι δεδομένο πως το ελληνικό κράτος δε θα ενημερώσει ποτέ την Τουρκία. Το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι ικανοποιημένη με την εξέλιξη αυτή».

Ο κ. Συρίγος επισήμανε ωστόσο πως «η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία έχουν άμεσα συμφέροντα στην Τουρκία», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν 80.000 τουρκογερμανικές επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν ειναι εύκολο να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρά, αντικειμενικά μέτρα σε βάρος της Τουρκίας».

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