Τούρκος απόστρατος για NAVTEX: «Η Ελλάδα παίζει με την φωτιά και παρασύρει και τη Γαλλία»

Τούρκος απόστρατος και εκ των εκ των εμπνευστών του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» αξιολόγησε τις εξελίξεις στη Μεσόγειο

Μάνος Χατζηγιάννης

Τούρκος απόστρατος για NAVTEX: «Η Ελλάδα παίζει με την φωτιά και παρασύρει και τη Γαλλία»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τούρκος απόστρατος αντιναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ προειδοποιεί ότι η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά και εμπλέκει τη Γαλλία στη διαμάχη στη Μεσόγειο μέσω της NAVTEX για το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo».
  • Η NAVTEX που αφορά την περίοδο Νοεμβρίου 2026 έως Μαρτίου 2027 αξιολογείται ως κίνηση που αμφισβητεί την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στην περιοχή της Κάσου.
  • Η Τουρκία δεν θα περιοριστεί μόνο σε αντί-NAVTEX, αλλά θα ενισχύσει τις διπλωματικές, νομικές και στρατιωτικές της αντιδράσεις για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της.
  • Ο Γκιουρντενίζ τονίζει πως οι εσωτερικές δυσκολίες της Τουρκίας δεν μειώνουν τη βούλησή της να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην «Γαλάζια Πατρίδα».
  • Η Τουρκία καλεί τη Γαλλία να αποφύγει τη συμμετοχή της σε κινδύνους που σχετίζονται με την Ελλάδα και να σεβαστεί τα όρια της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας που έχει δηλώσει στα Ηνωμένα Έθνη.
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Με επιθετική ρητορική αντέδρασε ο απόστρατος Τούρκος αντιναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ, εκ των εμπνευστών του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», στη Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Ο Τούρκος απόστρατος αξιολόγησε τις εξελίξεις στη Μεσόγειο και έδωσε άλλες παραμέτρους σχετικά με τις κινήσεις του γαλλικού ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo».

Είχαν προηγηθεί η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και η έκδοση αντι - NAVTEX από πλευράς των Τούρκων.

Αναλυτικά ο Τούρκος απόστρατος αναφέρει:

Η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά και παρασύρει και τη Γαλλία σε αυτή τη φωτιά.

Το NAVTEX που καλύπτει την περίοδο από 6 Νοεμβρίου 2026 έως 6 Μαρτίου 2027, για το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», πρέπει να αξιολογηθεί πολύ πέρα από το πλαίσιο του έργου του ηλεκτρικού καλωδίου (GSI).

Μετά την κρίση της Κάσου το 2024, ο σχεδιασμός νέων de facto δραστηριοτήτων στην ίδια περιοχή αποτελεί μια νέα κίνηση που αμφισβητεί την αποφασιστικότητα της Τουρκίας.

Είναι επικίνδυνο να θεωρούνται οι κλιμακούμενες οικονομικές δυσκολίες της Τουρκίας, που οφείλονται στην κρίση χρηματοδότησης, την πολιτική πόλωση και την κοινωνική αναταραχή, ως στρατηγική ευκαιρία στο εξωτερικό.

Αν υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η απώλεια ισχύος που υπέστη ο Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές —αφού είχε δηλώσει την υποστήριξή του προς τον Πρόεδρο— έχει περιορίσει το περιθώριο ελιγμών της Άγκυρας, είναι κατανοητό ότι θεωρούν τη βούληση του τουρκικού κράτους απλώς ως θέμα προσωπικών σχέσεων.

Η Αθήνα, ενθαρρυμένη από αυτές τις συνθήκες, να επιδιώξει ένα τετελεσμένο γεγονός στη «Γαλάζια Πατρίδα» —έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς της Τουρκίας— θα αποτελούσε σοβαρό λάθος εκτίμησης.

Η Ελλάδα στρέφεται για άλλη μια φορά προς ένα σοβαρό ρίσκο, βασιζόμενη στην υποστήριξη εξωτερικών δυνάμεων.

Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο επιβολής αμφισβητούμενων διεκδικήσεων θαλάσσιας δικαιοδοσίας επί τόπου. Δεν μπορεί να επιτραπεί η υπονόμευση των δικαιωμάτων της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα υπό το πρόσχημα ενός τεχνικού έργου.

Η αντίδραση της Τουρκίας δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια αντί-NAVTEX. Οι διπλωματικές και νομικές ενστάσεις πρέπει να ενισχυθούν από την αποτρεπτική παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή και την αποφασιστικότητα να αποτραπούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων. Οι ενστάσεις στα χαρτιά πρέπει να βρουν την αντιστοιχία τους σε δράση επί τόπου.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία στο εσωτερικό της δεν εξαλείφουν τη βούλησή της να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο εξωτερικό.

Αυτό που διακυβεύεται εδώ δεν είναι η επιβίωση κάποιας συγκεκριμένης κυβέρνησης ή πολιτικής τάξης. Αυτό που διακυβεύεται είναι η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας στην «Γαλάζια Πατρίδα», καθώς και το ναυτικό μέλλον των μελλοντικών γενεών. Το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί στην πολιτική τύχη κάποιου κόμματος ή ηγέτη.

Ελπίζω η Γαλλία να μην συμμετάσχει μαζί με την Ελλάδα σε αυτό το ρίσκο και να σεβαστεί τα όρια της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας που η Τουρκία κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

Ελπίζω ότι το κράτος και η κυβέρνηση θα δώσουν την απαραίτητη απάντηση σε αυτή την πρόκληση, χωρίς να υποκύψουν σε οποιαδήποτε εξωτερική πίεση ή να παραδοθούν σε εσωτερικούς πολιτικούς υπολογισμούς.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν μπορεί να μετρηθεί με βάση τη διάρκεια ζωής των κυβερνήσεων. Το μέλλον της Τουρκίας στις θάλασσες δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί.

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