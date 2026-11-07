Φιντάν: Το ζήτημα με τις Navtex για το καλώδιο έχει επιλυθεί

Snapshot Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι το ζήτημα με τις Navtex για το καλώδιο έχει επιλυθεί.

Ο Φιντάν τόνισε ότι η κατάσταση είναι φυσιολογική και όλα είναι καλά.

Η δήλωση αυτή αποτελεί βήμα αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Η ένταση προκλήθηκε μετά την έκδοση ελληνικής Navtex και τουρκικής αντιNavtex σε διπλωματικό επίπεδο. Snapshot powered by AI

Στο ζήτημα των Navtex για τις εργασίες του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τονίζοντας πως αυτό επιλύθηκε.

Ειδικότερα, απαντώντας σε ερώτηση της «Καθημερινής», ο Χακάν Φιντάν ανέφερε πώς «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Η δήλωση αυτή του Τούρκου υπουργού αποτελεί βήμα αποκλιμάκωσης της έντασης που προκλήθηκε μετά την έκδοση της ελληνικής Navtex και της τουρκικής αντι-Navtex, σε διπλωματικό επίπεδο.

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