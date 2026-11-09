Οργή ΠΑΣΟΚ για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ ζητεί από την κυβέρνηση να απαντήσει για τη φερόμενη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ απαιτούν διευκρινίσεις για την επικοινωνία της γαλλικής πλευράς με την Τουρκία και αν η Αθήνα είχε ενημερωθεί και εγκρίνει τις κινήσεις αυτές.

Το ΠΑΣΟΚ προγραμματίζει κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναδείξει το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπάρχει ανησυχία ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία σε μελλοντικές διεθνείς δικαστικές διαφορές για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, απαιτώντας σαφείς και άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη φερόμενη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, απαιτεί το ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις ενδεχόμενες διπλωματικές συνέπειες της κίνησης αυτής.

Η Χαριλάου Τρικούπη θέτει ευθέως το ερώτημα εάν η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε και είχε εγκρίνει τη γαλλική πρωτοβουλία, ενώ προαναγγέλλει την κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μάντζος και Μανιάτης: Η απάντηση της κυβέρνησης δεν μπορεί να είναι η σιωπή

Σε κοινή δήλωσή τους, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, και ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης, επισημαίνουν ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις ενέργειες της γαλλικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, αλλά και της ίδιας της γαλλικής κυβέρνησης, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα.

Ειδικότερα, ζητούν να διευκρινιστεί εάν υπήρξε επικοινωνία της γαλλικής πλευράς με την Τουρκία, ποιος ήταν ο σκοπός της και, κυρίως, εάν η Αθήνα είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων και είχε δώσει την έγκρισή της τόσο για την επικοινωνία όσο και για το περιεχόμενό της.

«Η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης ασφαλώς δεν μπορεί να είναι η σιωπή», υπογραμμίζουν, ζητώντας άμεση και αναλυτική ενημέρωση για τις κινήσεις όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική διπλωματία αξιολογεί τις συνέπειές τους.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κρίσιμο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχική σχεδίαση του οποίου ανάγεται, όπως σημειώνουν, στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2011.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει σχετική Επίκαιρη Ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιδιώκοντας να αναδείξει το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ξεκαθαρίζουν, τέλος, ότι η υλοποίηση του έργου πρέπει να συνεχιστεί αποκλειστικά στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, χωρίς διαδικασίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διαφορετικά δεδομένα.

Τσουκαλάς: Θα επικαλεστεί αύριο η Τουρκία τη γαλλική διακοίνωση;

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ, έθεσε σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση για τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο της γαλλικής παρέμβασης.

Επικαλούμενος μάλιστα δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Τάσου Χατζηβασιλείου, σύμφωνα με την οποία η ρηματική διακοίνωση έγινε από το γαλλικό κράτος και όχι απλώς από την ανάδοχο εταιρεία, ο κ. Τσουκαλάς ζήτησε να αποσαφηνιστεί εάν η ελληνική πλευρά είχε προηγουμένως ενημερωθεί.

«Κύριε Ρωμανέ, γνωρίζατε ότι το γαλλικό κράτος θα προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση; Σας είχε ενημερώσει, το είχατε εγκρίνει; Και με ποιο περιεχόμενο;», διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ.

Ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι είχε ήδη εκδοθεί ελληνική Navtex, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία αναγγελίας των σχετικών δραστηριοτήτων και δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης από άλλη χώρα.

«Για ποιον λόγο δεν αρκούσε η Navtex;», αναρωτήθηκε, επικαλούμενος και τοποθετήσεις στελεχών της ΝΔ, μεταξύ των οποίων ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Κώστας Καραμανλής.

Η μεγαλύτερη ανησυχία που εξέφρασε αφορά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη διπλωματική κίνηση να αξιοποιηθεί μελλοντικά από την Άγκυρα ως επιχείρημα σε μια ενδεχόμενη διεθνή δικαστική διαφορά.

«Μας εγγυάται η κυβέρνηση ότι αύριο αν υπάρξει μια διαφορά υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε ένα Διεθνές Δικαστήριο, δεν θα έρθει η Τουρκία να επικαλεστεί τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άφησε επίσης αιχμές για τους έως τώρα χειρισμούς της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι αρχικά παρουσίαζε τις ενέργειες της γαλλικής εταιρείας ως ζήτημα του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να ενημερώνει για ενδεχόμενη εμπλοκή της γαλλικής κυβέρνησης.

«Δεν μας είχε πει ότι υπάρχει περίπτωση το γαλλικό κράτος να έρθει και στην ουσία να καταστήσει συνομιλητή την Τουρκία για το αν θα γίνει το έργο ή πώς θα γίνει το έργο», σημείωσε.

Πάντως, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να υποστηρίζει την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επανειλημμένα ζητήσει την επιτάχυνση του έργου και έχει δηλώσει πρόθυμη να στηρίξει την υλοποίησή του.

Επέμεινε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί, καταλήγοντας στην καταγγελία ότι «έχουμε κυβέρνηση που δεν ενημερώνει».

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